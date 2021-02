Brettspillet alle fotballfans elsker

Alle de små pausene mellom fotballkamper kan fylles med fotball. Selvfølgelig.

Første gangen vi hørte om Superclub var en helt tilfeldig oppdatering på sosiale medier. Den gangen hadde vi ingen anelse om hvor spillet kom fra, eller hvordan det egentlig var.

Her finner du spillet

Noen e-poster senere fant vi ut at spillet var norsk. Det var utviklet og laget i Haugesund. Vi fikk et eksemplar til test, og vi elsket spillet med en eneste gang.

Spillet er et premium brettspill. Det betyr at spillet er av høy kvalitet på brett, spillebrikker og alt annet. Konseptuelt går spillet ut på å ta over en klubb (1 av 4, mulighet og plass i spillet til å utvide senere), utvikle og signere spillere, spille kamper og slå de du spiller mot. Kort sagt: Være fotballmanager.

Her finner du spillet

Spillet passer for alle som har et godt forhold til fotball, men er ikke så avansert at man ikke kan spille det sammen med unge fotballfans. Noen minutter trengs for å lære spillet, men fordi det er ganske familiært rent konseptmessig er dette strålende underholdning veldig fort.

Dette er det morsomste brettspillet vi har spilt på lenge, men det sier vi nok fordi vi er veldig store fotballfans - og elsker managerspill. Det var også grunnen til at vi har tatt inn dette norske spillet i vår nettbutikk.

Her finner du spillet

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.