Brettspillet alle fotballfans som vet bedre enn manageren bør eie

Dette er brettspillet som alle som fotballfans vil elske.

Veldig mange fotballinteresserte har en eller annen gang ment at man kunne gjort en bedre jobb enn den som faktisk er sjef for et eller annet fotball-lag.

En del av de samme personene, slik som kanskje deg og meg, har også prøvd seg på et fotballmanagerspill. Det har også de norske folkene bak brettspillet Superclub gjort. Spillet er rett og slett et sosialt fotballamanagerspill hvor to til fire spillere kan kjempe om hvem som er best.

Her finner du spillet

Du signerer spillere, trener dem, spiller kamper, ansetter trenere, utvikler stadion og speidernettverk og mye mer. Spillet er enkelt å lære seg, og det passer for aldre fra tidlig interesse til fotball til mer avanserte lenestolmanagere.

Vi testet spillet sammen med to 11-årige fotballfans, og det ble en særdeles underholdende aften. Der strategien til den eldste var å kapre flest mulig spillere vant en av de yngre hele spillet ved å tjene mye penger i starten.

NB! Selv om spillet er laget i Norge er det på engelsk, så du kan spille det mot lenestolmanagere fra hele verden!

