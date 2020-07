Bryllupsdagene - oversikt over navn på bryllupsdager og gavetips

En komplett liste over alle bryllupsdagene med tips til gavene du kan kjøpe.

Bryllupsdag er den dagen din partner og du inngikk ekteskapet. Det vanlige er å markere de 15 første hvert eneste år, og så hvert femte år etter det.

Etter 50 år med ekteskap er det gullbryllup, men før det er det mange andre bryllupsdager som kan markeres med gaver og oppmerksomhet.

Det er vanskelig å vite hvor alle tradisjonene med bryllupsdager, og hvorfor de forskjellige tingene har blitt hvordan man markerer bryllupsdagen. Tradisjonen med å markere med gaver og annet er sannsynligvis nordisk-germansk, og er veldig like i Tyskland, Norge, Danmark og Sverige.

Her får du guiden til bryllupsdagene:

1 års bryllupsdag: Papirbryllup

Den første bryllupsdagen som kan markeres er etter 1 år. Den kalles et papirbryllup.

Det første året er markert med papir. Papiret er både sterkt, men kan også rives i stykker. Et hvitt papir er også symbolet på den nye starten man har sammen.

I flere germanske tradisjoner markeres det også på veien til den første ordentlige bryllupsdagen. Etter et halvt år kan bryllupet markeres med en drømmedag, og etter 3/4 år er det ølbryllupsdag. Vi har en mistanke om at det sistnevnte muligens er en oppfinnelse fra en øltørst ektemann en eller annen gang for noen hundre år siden.

Gavetips til papirbryllupet

En bok

Hva med denne romantiske klassikeren fra Ernest Hemingway? Eller så kan du finne en ny bestselger her.

En notatbok

En god, gammeldags klassisk notatbok i god kvalitet vil alltid falle i smak og passer godt for et papirbryllup. Vi anbefaler disse fra Moleskine.

Kort

Naturlig nok vil et kort være en fin gave på bryllupsdagen. Du finner et fint utvalg her.

Poster

Hva med herr og fru-plakater for å markere det første året sammen? Her finner du det.

En moderne versjon av den første bryllupsdagen er at dette er klokkedagen. Det vil si at man gir hverandre en klokke for tiden man har sammen. Du finner klokker her.

2 års bryllupsdag: Bomullsbryllup

Den andre bryllupsdagen er et bomullsbryllup.

Bomull er ofte starten på noe som skal vare, og etter to år begynner et par å kjenne hverandre enda bedre. Selv om mange har vært kjærester en stund før giftemål er det etter to år fastslått en slitesterk union mellom to mennesker. Denne bryllupsdagen markeres ofte med å gi hverandre litt ekstra oppmerksomhet.

Gavetips til bomullsbryllupet

Bomullsundertøy

Det er ingen tvil om at et godt bomullsundertøy er en holdbar gave til begge kjønn, og du finner et godt utvalg her. Etter to års ekteskap skal det også være greit å finne størrelsene.

En personlig t-skjorte

Etter to år er dere gode venner og et par som kjenner hverandres sider godt nok til å velge ut en morsom og personlig t-skjorte. Her finner du et strålende utvalg for begge kjønn.

Sengesett i bomull

Et vakkert sengesett til deres felles seng er en gave som begge kan like lenge, og ha felles nytte av. Sjekk blant annet dette.

3 års bryllupsdag: Lærbryllup

Den tredje bryllupsdagen er et lærbryllup. Den kan markeres med skinn, og er det første beviset på et slitesterkt ekteskap. Foto: Photo by Natalie Toombs on Scopio

Det slitesterke læret markerer at dere nå er i ferd med å bli et etablert par. Deres store indre styrke kombineres nå til en romantisk enhet. Tallet 3 symboliserer ekspansjon, og utvidelse og ofte er det flere i familien etter 3 år om det ikke var det fra før av.

Gavetips til lærbryllupet

Lærhansker

Det er ingen tvil om at vanter eller hansker passer godt for begge kjønn. Her finner du klassikere til kvinner og her finner du virkelig gode til menn.

Vesker

Både kvinner og menn vil like en god veske i ekte skinn. Du finner kvalitetsvesker for kvinner her og her for menn.

Interiør

Det er mye godt interiør som har skinn. Hva med denne designvinneren av en høyttaler? Eller så kan du gå for en stol eller en sofa i skinn? Sjekk her for mange gode valg.

PS! For de litt mer vågale kan man finne voksenlær her

4 års bryllupsdag: Blomsterbryllup eller linbryllup

Den fjerde bryllupsdagen har to tradisjoner. Den ene er med blomster, og den andre med lin.

Denne bryllupsdagen har to tradisjoner, så det er litt valgfritt hvordan det markeres at kjærligheten kanskje på nytt trenger litt oppmerksomhet. Det er usikkert hvorfor denne dagen har to forskjellige tradisjoner, men i Tyskland er dette kun linbryllup mens man i Sverige markerer blomsterbryllup.

Gavetips til blomsterbryllupet er selvfølgelig blomster.

Gavetips til linbryllupet er anbefalt å være sengesett i lin. En fin gave som begge nyter godt av. Vi anbefaler å gå for høykvalitets-lin.

5 års bryllupsdag: Trebryllup

For trebryllupet er det mange som velger bort å kjøpe noe i tre, og heller investerer i en reise.

Tre er i drømmetydning seksuell tilfredstillelse, og etter fem år skulle man tro at det er noe som fungerer godt i et ekteskap. Lager du noe av tre skal det bety at du klarer å forme ditt liv slik du ønsker. Ekteskapet er etter fem år solid som et tre, men det vokser fortsatt.

Gavetips til trebryllupet

En hagebenk i tre

Om ekteskapet har gitt hus og hage er en hagebenk for dere to en investering som både innehar symbolikk og er praktisk. Sjekk denne.

Et skjærebrett

Det finnes billige versjoner, og det finnes noen som passer til at dere har vært et par i 5 år. Dette er gourmetversjonen.

Etter fem år er det også kanskje på tide å gjøre noe med hjemmet? Et prosjekt i tre sammen kan være gaven dere gir hverandre. Få inspirasjon og guider her. Det er også etter fem år det kan være på tide å ta en skikkelig ferietur sammen, så får det være at det blir trebrygge som blir det som passer til symbolikken. Sjekk vår tjeneste for luksushotell her.

6 års bryllupsdag: Sukkerbryllup

Sukkerbryllupet er de facto den søteste bryllupsdagen.

Kan det bli søtere? Den sjette markeringen av ekteskapets inngåelse er et sukkerbryllup. Sukker symboliserer suksess, og seks år er noe å feire. Er dere nå fortsatt like glade i hverandre uten skjær i sjøen er det på tide å feire skikkelig.

Det beste er selvfølgelig å bestille en virkelig god kake, eller noen annet søtt og morsomt. For de litt mer avanserte kan dette spiselige settet hete opp de fleste kvelder.

7 år bryllupsdag: Ullbryllup

Den syvende bryllupsdagen er et ullbryllup

Denne nordiske varianten av det som var kobber i Europa skyldes nok klimaet vårt, men ull er en varme også et forhold trenger etter syv år. Kjøp et godt ullplagg, eller bare lag en koselig varm stemning hjemme. Det kan være at det trengs!

Hva med et klassisk ullskjerf som gave? Dette slår garantert alltid an. En like stor klassiker er et virkelig godt ullpledd.

8 års bryllupsdag: Bronsebryllup

Et ekteskap som har vart i 8 år har vært gjennom både oppturer og nedturer, og fortjener litt ekstra oppmerksomhet på bronsebryllupsdagen.

Hadde dette vært olympiske leker er dette tredjeplassen på seierspallen, men dette er et forhold som har overlevd mye og fortjener oppmerksomhet.

En god gave kan være kjøkkenutstyr i bronse, eller bare i fargen bronse. Kjøp noe som kan vare like lenge som forholdet har vart slik som denne kjøkkenmaskinen. Du kan også gå for interiør i bronse, som dette.

9 års bryllupsdag: Keramikkbryllup

Det er mange gode måter å feire et keramikkbryllup på, men en av de beste er nok med en god kopp kaffe.

Keramikkbryllupet er den niende bryllupsdagen. Akkurat denne bryllupsdagen har mange nasjonale variasjoner mellom landene i Europa, men i Norge har det blitt tradisjon for keramikk, som også slik det er i USA og England. Det både sterke og skjøre i keramikken er nok et godt bilde på et ekteskap som har vart i ni år. Bryllupsdagen bør markeres godt.

Her finner du mange fine gaver i keramikk (Alt fra kopper til kar!)

10 års bryllupsdag: Tinnbryllup

Den tradisjonelle måten å markere 10 års bryllupsdag på har vært tinn, men mer moderne versjoner har gått for diamant. Et godt alternativ er en reise

Den tradisjonelle måten å markere bryllupsdagen på etter 10 år er med tinn. Tinn tåler mye, er lett å forme, men kan også sprekke. Siden tinn ikke er så utbredt lenger, unntatt som interiørdekorasjon, har det i moderne versjoner av markering av bryllupsdag blitt til at 10 års bryllupsdag feires med diamant.

Det er ikke alt for lett å finne gode ting som vil fungere som tinngave om du ikke vil gi bort noe som ligner på en pokal, og om du ikke vil gå for diamanter så anbefales det å kjøpe noe som er personlig og sier noe om dere som par.

En reise er for eksempel aldri feil. Hva med på oppsøke luksushotellet dere alltid har drømt om? Eller eventuelt bare ta en reprise av bryllupsreisen? Sjekk om hotellet er ledig her.

11 års bryllupsdag: Stålbryllup

Den ellevete bryllupsdagen er en dag som kan markeres med stål.

Den moderne versjonen av stålbryllupet er smykker og tilbehør, om du synes det er vanskelig å finne noe i stål. Et forhold som har vart i 11 år er sterkt, men behøver fortsatt pleie.

En veldig god gave til bryllupsdagen med tradisjonell vri for 11 år er klokker i stål. Ellers kan små og store interiørgaver med mye eller lite stål fungere, slik som dette. Kjører du litt mer moderne vri kan du sjekke etter smykker her.

De litt mer voksenavanserte kan kjøpe noe annet i stål.

12 års bryllupsdag: Silkebryllup

Silkebryllupet er en myk, sensuell og viktig bryllupsdag.

Silkebryllupet er mykt, behagelig og sensuelt. God silke er luksus, og silkebryllupet bør også markeres slik. Et dusin år er vel verdt å gjøre noe spesielt ut av. Dette er også en av bryllupsdagene hvor det er enkelt å finne gaver, spesielt til henne.

Gavetips til silkebryllupet:

Klær i silke, selv om det er silkepyjamasen som nok er den store klassikeren.

Enda mer klassisk er nok et silkeskjerf, sjekk utvalget her. Du kan eventuelt kjøpe noe av det mest eksklusive undertøyet i verden i silke. Se bare her. Etter 12 år fortjener hun kanskje det?

12 1/2 års bryllupsdag: Kobberbryllup

Du er nå halvveis til sølvbryllupet, og mange velger å markere det spesielt. Det kalles ofte kobberbryllupsdagen.

13 års bryllupsdag: Blondebryllup

Blondebryllup har en ganske tradisjonell plass, men en mer moderne versjon finnes også.

Etter tretten år er det mange år med lykke som skal markeres, og bryllupet som har gått fra å være knipling til blonder er fint å markere sammen som en av de siste bryllupsdagene som markeres kun ett år etter den forrige. En mer moderne, kjønnsnøytral versjon, er at dette er den bryllupsdagen hvor man kjøper et dyrt plagg som skal vare resten av ekteskapet.

Blonder er det på mye, men for de fleste ektefolk er dette undertøy for henne.

Skal vi anbefale gode eksklusive plagg bør du handle her til henne og her til ham.

14 års bryllupsdag: Elfenbensbryllup

Etter 14 år markeres det elfbensbryllup. Det må tas i overført betydning.

Denne markeringen har en tradisjon som ikke lenger er like aktuell for veldig mange. Elfenben må her mer sees på som en overført betydning, og ikke at du skal kjøpe noe som er utrydningstruet og forbudt. Det er kanskje derfor den har blitt erstattet av smykker av gull i mer moderne beskrivelser. Samtidig er dette en bryllupsdag mange unngår å markere for å spare opp til året etter.

15 års bryllupsdag: Krystallbryllup

Krystallbryllup er viktig å markere for å passe på skjørheten som finnes i det sterke forholdet.

Den siste bryllupsdagen med bare ett års feiring siden den forrige er krystallbryllupet. Dere har nå vært gift i hele 15 år, og styrken er stor i krystallen. Den kan likevel knuses, og da går den i tusen biter. Solen skinner godt gjennom krystallene, og har dere fortsatt tak på det sosiale er dette starten på resten av livet sammen.

Gavetips: Glass i krystall som disse designklassikerne eller en krystallvase som dette.

17 1/2 år: Fleskebryllup

Dette er en bryllupsdag som er regnet som en av de morsomste. Tanken er å fleske til, men mer bokstavelig. For de som spiser svin er dette bacon og grisekjøtt, men den viktigste tanken er å spise godt sammen.

Spis gjerne ute, hva med på et hotell?

20 år: Porselensbryllup

Bryllupsdagen som markeres med porselen er for to som kjenner hverandre veldig godt.

Porselen er skjørt, men etter 20 år kan det også sies at det er klassisk. Dette er bryllupsdagen man tar virkelig vare på. Porselen finnes i mange utgaver, men ofte er det slik at man etter 20 år har det meste. Hvis ikke kan et slikt servisesett som dette være den gode løsningen.

25 år: Sølvbryllup

Sølvbryllupet er en stor feiring for par.

Den store bryllupsdagen for veldig mange. Sølvbryllupet markeres ofte med fest fra loft til kjeller, og med gode og store gaver. Selv om sølv er konseptet for mange er det egentlig snakk om å finne noe til sin partner som passer godt, basert på hvordan du kjenner ham eller henne.

Her er de neste bryllupsdagene:

30 år: Perlebryllup

35 år: Korallbryllup

40 år: Rubinbryllup

45 år: Safirbryllup

50 år: Gullbryllup

55 år: Smaragdbryllup

60 år: Diamantbryllup

65 år: Kronjuvelbryllup

70 år: Jernbryllup

75 år: Atombryllup

80 år: Platinabryllup

90 år: Granittbryllup

Det finnes noen som har tradisjoner for alle årene, vi gjengir den listen med årene mellom her:

16 år - månebryllup

17 år - ametystbryllup

18 år - margerittbryllup

19 år - granatbryllup

21 år - turkisbryllup

22 år - alliansebryllup

23 år - tulipanbryllup

24 år - karatbryllup

26 år - fløyelsbryllup

27 år - knivbryllup

28 år - rosebryllup

29 år - venusbryllup

31 år - brokadebryllup

32 år - grytebryllup

33 år - nellikbryllup

34 år - marsbryllup

36 år - satinbryllup

37 år - kjevlebryllup

38 år - liljebryllup

39 år - jupiterbryllup

41 år - viskosebryllup

42 år - vannøsebryllup

43 år - linjekonvallbryllup

44 år - saturnbryllup

46 år - blondebryllup

47 år - synålbryllup

48 år - blomkarsebryllup

49 år - uranusbryllup