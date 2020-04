Bygg det perfekte hjemmekontoret

Dette kan gjøre ethvert hjem til et perfekt hjemmekontor.

Vi har guidet deg til de tingene som gjør hjemmekontoret til din egen hule. Her er produktene du trenger for å gjøre det effektivt å jobbe hjemmefra.

Les saken her: Topp 10 til hjemmekontoret

Uansett hvordan situasjonen blir framover så er ekspertene enige om at vi kommer til å jobbe mer hjemmefra, og reise mindre for møter. Videokonferanser, fleksible arbeidstider og muligheten til å gjøre mest mulig hjemmefra vil bli manges hverdag.

For å kunne jobbe effektivt hjemmefra kan det være lurt å ha riktig verktøy, og gode nok løsninger.

En god skjerm gjør at du kan ha en bedre hodestilling over tid.

Skaff deg en skjerm

Det første du bør gjøre er å skaffe deg en skjerm (eller to) som kan avlaste nakke fra å kikke ned i den bærbare dataskjermen. Det er mange gode, men denne fra Phillips er prisgunstig og god nok for de fleste. Den buede skjermen fra Samsung er fin for å holde ting unna, og ha god oversikt.

Husk at du trenge en kabel fra maskinen din til skjermen, og det betyr for mange nyere bærbare datamaskiner en HDMI-kabel. Slik som denne.

En ordentlig god stol er viktig for å gjøre godt arbeid

Oppgrader stolen din

Det er mye som kan sies om en god stol, og det finnes kontorstoler av både god og dårlig kvalitet. Det vet alle som har vært på mer enn ett kontor i løpet av arbeidslivet.

Den ikke fullt så store hemmeligheten er at det er gamingstoler du egentlig vil ha. De er nemlig laget for å sitte i time eller time med en maskin foran deg.

Det vil si en slik stol som dette.

For mange vil ikke en slik gamingstol nødvendigvis passe helt inn i øvrig interiørdesign, så da vil vi anbefale denne kontorstolen fra Hay som både er god å sitte i og ser veldig bra ut.

Hjemmekontor med en god pult gjør det mulig å jobbe.

Få deg et skikkelig skrivebord

Det nytter ikke å ha en skjerm og en god stol om du ikke har et skikkelig skrivebord. Du kan kjøre på totalt med et skrivebord i marmor, eller et designskrivebord som dette.

Det viktigste med et skrivebord er at det har plass til både datamaskin, skjerm, og ekstra plass for å jobbe. Dette hyllesystemet med skriveplate kan være en veldig god løsning for mange hjem. Du kan også bygge ditt eget med disse beina og en enkel plate.

Datamaskinen trenger et godt sted å være på hjemmekontoret.

Invester i ordentlig mus

Styreplaten er fin. Styreplaten kan gjøre mye. Samtidig trenger dine skuldre litt avlastning. Skal du ta den helt ut kan du vurdere en Logitech MX Ergo, men vi selv går for supermusen MX Master 3. Den er ikke like ergonomisk, men er superpresis og nydelig å bruke. En rimeligere variant er denne, som også er særdeles stille for deg som har et hjemmekontor i nærheten av mange andre.

Det er godt å ha gode hodeltelefoner på hjemmekontoret.

Hodetelefoner

Å kunne koble seg ut og vekk fra verdenen rundt deg er en nødvendighet på hjemmekontoret, selv om hjemmebarnehage og hjemmeskole kanskje flytter ut igjen. Om du skal ha det beste anbefaler vi testvinneren fra Sony. Strålende lyd, og herlige å ha på. Om du ofte er i videokonferanser er denne en vinner.

Videokonferanse på hjemmekontor.

Forsterket internett

Ett av de store problemene med hjemmekontor er at nettet kan bli svakt i enkelte deler av leilighet eller hus. Den klart beste løsningen på dette er denne herligheten. En noe rimeligere løsning er denne. Begge deler er kjappe å sette opp, og virker raskt.