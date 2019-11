Dagstilbud black week: Supertilbud til den som elsker Harry Potter

Hvis du kjenner noen som elsker Harry Potter, eller bare elsker det selv så er dette salgene du må se etter.

Søker du opp Harry Potter på Wikipedia får du følgende beskrivelse:

Harry Potter er en serie på sju fantasy-romaner skrevet for barn, ungdom og voksne av den britiske forfatteren J.K. Rowling.

Alle vi som har lest bøkene, sett filmene og de få som har vært heldige nok til også ha sett teaterstykket vet at det er så mye mer enn bare det. Det er et magisk univers, og mange kan rett og slett ikke få nok.

TOK AV: Daniel Radcliffe ante nok lite om hvilken suksess han var med på da han som liten gutt fikk rollen som Harry Potter. Dette bildet er fra den første filmen «Harry Potter og de vises stein». Foto: Scanpix

Ark kjører 40 prosent på alt av Harry Potter kun 27. november.

Det betyr at alt det Ark har som ikke har kommet ut i 2019 og er norske bøker er det salg på. Løp og kjøp, og bestill for hjemlevering i ro og mak (Klikk og hent i disse svartfredag-dager er litt masete). Mange tilbud også på det som ikke er bøker.

Vi har også plukket ut våre favoritter fra andre butikker under. Flere av disse er også på tilbud.

Denne lampen har en lysende snopp, eller snitch for deg som liker den engelske originalteksten. Uansett er det en veldig stilig lampe for alle som liker den bebrillede trollmannen.

For hun som har Hermine som sin store favoritt er denne genseren (cardiganen) en vinner.

Denne gir mange timer med nydelig jobb som ender opp i et supert resultat. En sikker vinner.

Dette kule puslespillet er et firedimesjonalt puslespill som gir deg mange timer med morsom underholdning, og et resultat som ser veldig bra ut.

Dette kruset forandrer utseende basert på om drikket er varmt eller ikke.

Et samleobjekt. Vi kan ikke gå god for at staven virkelig virker...

Fine modeller av viktige ting fra bokserien. Dette pynter opp både barnerom og voksenrom.

Ja, hva skal man si. Dette er så bra at det er til å spise opp.

