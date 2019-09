De 10 råeste Lego-settene

Store og små har minner fra LEGO. Vi gir deg de råeste settene du kan kjøpe nå.

Å bygge LEGO er godt for hodet, for leken og for samarbeid i familien eller mellom venner. Minnene varer lenge, og kanskje spesielt hvis man investerer i disse utrolige LEGO-settene direkte fra LEGO.

1. Star Wars Milennium Falcon

7541 deler er utgangspunktet for denne særdeles detaljerte modellen av romskipet til Han Solo (senere Rey og kompani). Med minifigurer, hemmelige rom og

2. Friends Central Perk

Dette er et LEGO-sett som lar deg bygge kaféen fra Friends-serien. 1070 deler.

3. Flaskeskip

Vi har alltid lurt på hvordan man fikk de skipene inn i flasker, og så var det bare LEGO hele tiden. 962 deler.

4. Berg-og dalbane

Det går alltid litt opp og ned hvis man bygger LEGO. Denne berg-og dalbanen har 4124 deler, og er en fantastisk opplevelse.

5. Aston Martin 007

Dette er en klassiker av en bil og en klassiker av et LEGO-sett.

6. Disney togstasjon

Dette er togstasjonen fra Disneyland, med mange figurer og maks-Disneymagi. Skinner, tog og mange detaljer. 2925 deler.

Kan du kombineres med det magiske Disney-slottet

7. Star Wars Death Star

En helt funksjonell dødsstjerne i taket er noe alle LEGO-fantaster bør ha. Særdeles detaljrik med mange tøffe funksjoner. 4016 deler.

8. Stranger Things

En virkelig oppside på undersiden, eller omvendt. LEGO for voksne?

9. Liebherr R 9800 gravemaskin

Dette er LEGO-settet sitt det. 4108 deler blir en dødsrå gravemaskin.

10. Steamboat Willie

Settet basert på den første Disney-tegnefilmen.

