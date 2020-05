De 10 villeste produktene vi har funnet

Det er veldig mye rart og merkelig du kan kjøpe på nett. Vi har sett gjennom over 500 nettbutikker for å finne de aller rareste.

Vi er klar over at smaken er som baken, delt. Vi liker ikke alle det samme, og noen synes det andre synes er normalt er helt latterlig.

Så vi kan med en gang unnskylde oss om vi tråkker noen på tærne med vårt produktutvalg under. Dette er vår liste, og din kan selvfølgelig være annerledes. Det er fullt mulig du synes at kjøkkenforkle med gigantiske bryster er helt genialt. Vi dømmer ikke.

NB! Vi kikket så vidt i voksenbutikkene, men det ble for vilt.

Denne boksen garanterer vi at du ikke har bruk for.

Det er jo en like stor løgn som at du har lest og forstått brukervilkårene som at du trenger denne boksen. Den er helt ubrukbar. Seriøst helt uten noen som helst nytte.

Se hvorfor her

Muligens det eneste ditt kjøkken manglet: Et kjøkkenforkle med veldig store bryster.

Vi har alle tenkt det samme: Det som mangler under matlagingen er veldig, veldig store bryster. Nå har heldigvis de skarpeste teskjeene i skuffen funnet en løsning på akkurat det.

Her finner du kjøkkeforkleet som løser alle dine problemer

Dette er det du trenger dagen derpå.

Greit, dette er jo forsåvidt en morsom gave til en bursdag. Likevel: Vi er litt tvilsomme til hvor mange slike mange man trenger. Vi dømmer ingen!

Sjekk hva den inneholder her

Denne støvelen trenger de fleste.

For veldig mange mennesker er livet inndelt i to: Tiden før man fikk denne støvelen, og tiden etter. 2,4 liter med øl. Noe vi alle trenger.

Her finner du den, og livet ditt blir aldri det samme igjen

Hoppetau med teller. Du bare må ha det.

Før måtte vi telle antall hopp vi gjorde med hoppetauet manuelt. Slik er det ikke lenger.

Her finner du hoppetauet du bare må ha

Dette er jo det vi alle trenger, en opplyst bakende.

Se lyset her

Nå kan du endelig få trent smilet litt

Vi har alltid hatt lyst på et litt finere smil, og til den utrolig lave prisen her så må jo dette være en vinner. Eller?

Sjekk den prisen her!

Kjæreste er sliltsomt. Du trenger bare en arm å sove på.

Det er slitsomt med en partner. Mye mas. Bedre å bare ha en arm å sove på.

Slik som denne

Det er alltid greit å ha med seg toalett på tur.

Perfekt å ha med seg. Ingen tur blir det samme uten en utedo.

Her finner du den

Det er alltid fint å pynte litt i hjemmet, og hva kan vel være styggere enn dette?

Her finner du den