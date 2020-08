De 100 beste dingsene høsten 2020

Vi gir deg listen over det aller beste du kan kjøpe for penger.

Utvalg i modeller av forskjellige dingser er ikke veldig utfordrende. Det finnes hundrevis av modeller av alt fra kjøkkenmaskiner til TV'er, bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, hurtigladere, gressklippere og spillmaskiner. Denne listen er en oversikt over de aller beste dingsene, de 100 beste hvor vi har tatt hensyn til pris, egenskaper og funksjoner.

Vi har leste tusenvis av anmeldelser, tester, anbefalinger og omtaler for å lage listen til dere. Det beste av det beste.

Best i test smartklokke 2020

I jungelen av smarte klokker er det første valget enkelt: Apple eller Android. Hvis svaret er Apple så er det påfølgende valget like enkelt: Apple Watch. Den foreløpig siste versjonen er series 5. Det er sannsynlig det kommer en serie 6 i september.

Toppmodellen blant klokker til Android: Samsung Galaxy Watch 3 lanseres den 21. august, men anmelderne er enige: Dette er en toppklokke.

Testvinner smartklokke Android: Samsung Galaxy Watch 3

En super klokke for den som har en Android-telefon med alt du trenger av smarte funksjoner. Anmelderne er enige om at det er den beste klokken for deg som bruker Android. I tillegg ser den veldig bra ut.

Her finner du klokken

Best på batteri og for trening: Garmin Forerunner 935

Testerne er enige i at den store batterivinneren er denne. En strålende klokke med en mengde funksjoner med godt kart, fine musikkfunksjoner og mange analyser. En klokke som kombinerer det beste fra trening med det beste fra smartklokkene til telefonprodusentene.

Her finner du klokken

Best i test hodetelefoner 2020

For hodetelefoner er det snakk om å investere i støydemping, og det er store forskjeller på aktørene her.

Sonys hodetelefoner har den beste støydempingen, og den oppdaterte utgaven har veldig mange gode funksjoner.

Best i test på støydemping: Sony WH-1000XM4

Sony vinner testene på støydemping år etter år, og oppfølgeren fra årets beste i 2019 er enda bedre. Dette er de beste hodetelefonene du kan kjøpe om du ser på pris, funksjon og kvalitet.

Her finner du hodetelefonene

Skal du har virkelig god lyd er det Sennheiser HD 820 du går for.

Best hifi-headset: Sennheiser HD 820

Skal du ha virkelig, virkelig god lyd er dette hodetelefonene du går for. Koster litt under 25 000 kroner.

Her finner du hodetelefonene

Astro A50 er et trådløst gamingheadset. Veldig komfortabel, god lyd og fin lading.

Best i test for gaming (konsoll): Astro A50

Det eneste man kan utsette på dette headsettet for spill på konsoll er prisen, men ellers er det et glitrende gamingprodukt med god mikrofon og veldig fin lyd. Koster riktignok rett under 3 500 kroner.

Sjekk priser her

Audeze er rett og slett strålende bygget. Tåler mye, og har veldig god lyd.

Best i test for gaming (PC): Audeze Mobius

Dette ble kåret til årets beste i fjor av flere, og har virkelig strålende lyd. Herlig surroundlyd. Klart anbefalt.

Sjekk priser her

Best i test ørepropper 2020

Ørepropper er hodetelefoner som passeres rett i ørene. Vi har kun sett på trådløse alternativer her.

Ørepropper til trening trenger å sitte godt, tåle en god del og ha en god batteritid. Vi gir deg topplisten over de aller beste øreproppene for trening. Mieegos har veldig lang batteritid, noe som er mye viktigere enn man først tenker på.

Best i test for trening på batteritid: Miiego M1+

M1+ har en batterikapasitet på 16 timer, mikrofon slik at du kan svare telefonen, og kan trenes med i all slags vær (100 prosent svettesikre). Blåtannkoblingen er enkel, og justeringen av øreproppene god. Lyden er også fin. Koster 999 kroner.

Her finner du øreproppene

Jabra Elite Active 75t er veldig gode ørepropper for trening, men også for aktivitet og generell bruk

Dette er kanskje de aller beste treningsøreproppene du kan kjøpe. Selvfølgelig vanntett, med herlig støyreduksjon og veldig, veldig god lyd. Sitter veldig godt i ørene. Koster 2 190 kroner. Fungerer også supert i vanlig aktivitet.

Her finner du øreproppene

Les også: Topp 10 ørepropper til trening

Best i test TV 2020

Vi har samlet tre veldig gode valg av TV i klasse luksus, middelklasse og relativt rimelig. To produsenter skiller seg ut i de aller fleste tester: Samsung og LG.





Det to produsentene som skiller seg positivt ut i test etter test er LG og Samsung. Ikke langt bak kommer Panasonic og Sony. Generelt kan det sies at får du en TV fra ett av disse merkene i en ok prisklasse er det vanskelig å gjøre et virkelig dårlig kjøp.

Vi gir deg likevel tre anbefalinger. En virkelig luksus-tv, en i middelklassen og en rimeligere løsning.

Skal du ha toppklasse går du for Samsung Qled 8K

Best luksus-tv 2020: Samsung Q90

Dette er en beste TV'en du kan få på markedet, om du ikke spar opp flere hundre tusen kroner. Nydelig design, virkelig godt bilde og kanskje den beste smart-TV-plattformen. Prisen da vi sjekket var 54 990 kroner.

Sjekk pris her'

LG Oled gir veldig godt bilde, og har også fin lyd. Et godt kjøp.

Best mellomklasse-tv 2020: LG OLED 65CX

Da svenske Råd og Rön testet TV'er ble dette vinneren med 171 andre i teste. Også andre tester har dette på førsteplass fordi man får veldig godt bilde med en mye lavere pris enn konkurrenter med samme bildekvalitet. Lyden er også god. Da vi sjekket prisen var den på 24 990 kroner.

Sjekk pris her

Beste rimelige TV: LG Nanocell 55

Hvis du vil ha en TV til under 10 000kr som har mer enn gode nok finesser er det ingen tvil om at dette er et veldig godt kjøp. Spesielt fordi den ofte er på salg, slik som da vi sjekket til 7 990 kroner. Den kan bevege seg over 10 000, men kjøper du en av LG-modellene med nanocell til under 10 000 så har du fått en god TV til en god pris.

Sjekk pris her

Kinesiske TCL tilbyr særdeles rimelige TV'er, og disse vinner ikke testene noe sted. Likevel, får du disse til en lav pris kan du vurdere dette som alternativ. Se også etter lave priser fra produsentene Sony og Panasonic.

Best i test mobiltelefon 2020

Det er ikke alle telefoner som er like gode. Vi gir deg noen anbefalinger til de beste mobilkjøpene høsten 2020.





Mobiltelefoner er veldig enten Apple eller Android. Hvis du velger Apple er det ingen tvil om at det aller beste kjøpet er iPhone SE. Du får rett og slett veldig mye telefon for en mye lavere pris enn for andre Apple-telefoner. Sjekk laveste pris på Apple iPhone SE her.

Denne saken er skrevet tidlig høst 2020, og alle de store modellene er ikke lansert i skrivende stund. Saken vil oppdateres etter hvert som lanseringene kommer.

Vi har stor tro på at Samsung Note20 Ultra+ kommer til å stå seg veldig godt mot det som kommer av Android-telefoner i toppklassen. Selv om du får spennende nyheter som Microsoft Surface Duo med sin splittskjerm.

OnePlus Nord er en av de aller beste telefonene du kan kjøpe om du ser på pris mot hva du får.

Beste kjøp med Android: OnePlus Nord

Her får du veldig mye telefon for pengene. Med priser under 5 000 kroner for en topp telefon kan den konkurrere med de aller fleste. Supert kamera, rask og stabil.

Sjekk laveste pris her

Motorola Moto G8 Power er en veldig rimelig og god mobiltelefon.

Beste kjøp for enkel Android: Motorola Moto G8 Power

En særdeles rimelig telefon med veldig god batteritid. Har ikke like godt kamera som sine dyrere konkurrenter, men her får du virkelig mye for pengene.

Sjekk laveste pris her

Det er ikke bare lett å navigere i jungelen av kjøleskap, men vi gir deg noen merker du bør kikke litt ekstra på.

Best i test kjøleskap 2020

Det er særdeles vanskelig å sammenligne kjøleskaper i tester, og sjeldent noen test har alle utgaver. For eksempel er det veldig sjeldent produsentene Miele og Liebherr er med i stortester. Begge leverer høy kvalitet med mange gode funksjoner, selv om de ikke har vunnet alle tester fordi de rett og slett ikke er med.

Nytt er at de asiatiske produsentene LG og Samsung ofte vinner over Bosch, AEG og de mer tradisjonelle aktørene som vi normalt har kjøpt i Norge. Så lenge du kjøper ett av disse merkene er det vanskelig å få et dårlig kjøleskap, og du kan også velge luksusmerker som Gaggenau eller Sub-Zero som begge kan fås i Norge. Av de mer rimelige kjøleskapene så scorer ofte svenske Electrolux godt.

Samsungs smarte kjøleskap kalles family hub, og gir deg en skjerm på kjøkkenet for beskjeder og annet.

Testvinner kjøleskap: Samsung RR40

Beste smartkjøleskap: Samsung RS68

Beste kombiskap: LG GBB59

Best for rimeligere pris: Electrolux ERF4114

Best i test fryseskap og frysebokser 2020

I tester er det ingen tvil om at Liebherr vinner på mange av dem på fryseskap. Deres fryseskap er av høy kvalitet med god sikkerhet for maten. Se prisene på deres fryseskap her. På fryseboks kommer merket Gram ofte høyt, mens fryseboksene og fryseskapene fra AEG er også gode.

Anbefalt fryseskap: Miele FN2826

Anbefalt fryseboks: Gram FB3413

Best i test komfyr 2020

Skal du ha komfyr er det ofte Bosch som vinner testene, eller som er høyt oppe. I tillegg er merket Siemens, som eies av Bosch, også ofte i toppen på testene.





Det er ganske utfordrende å navigere i alle funksjonene til komfyrer. I tillegg har mange av komfyrene som hevdes å være testvinnere vunnet tester som er flere år gamle. Det er likevel en stor fellesnevner i mange av testene, og det er at Bosch enten vinner eller kommer på pallplassering. Se etter ovner med pyrolose, såkalt selvrensing. Det er en funksjon du vil ha mye glede av.

For øvrig, det er verdt å merke seg at komfyrer fra merket Siemens - som også scorer veldig bra på tester - også er fra selskapet Bosch.

Her finner du Bosch-komfyrer sortert på hvor nye de er

Best i test vaskemaskin og tørketrommel 2020

Vaskemaskiner kommer i to grupper av prisklasser. De som koster over og under 10 000 kroner. Felles i begge kategorier er at LG har vunnet tester i Danmark og Sverige hos forbrukernettstedene for sine. Forskjellen på prisklassene er oftest på funksjoner, fart og lyd. Energibruket er også forskjellig, men neppe så mye at du vil merke det på strømregningen i særlig stor grad sett opp mot kostnaden på selve maskinen.

Her finner du prisene på LG vaskemaskiner

En enkelt anbefaling er LG FH495BDS2. Her finner du den.

På tørketromler finnes det dyre, og de som er litt rimeligere. Her er det mye mer at man får faktisk det man betaler for enn i andre produktklasser. Miele har vunnet de fleste testene de har vært med i her, og er et sikkert kjøp.

Du kan også vurdere en kombinert vask/tørk, selv om du da ofte får en litt dårligere på begge to tar det mindre plass. Denne fra LG er god.

Best i test varmeovner 2020

Når nettene blir lange og kulda setter inn da er det greit å ha en god panelovn eller to.





Det kan sies mye om været i Norge, men at det alltid er varmt ville være ren løgn. En god varmeovn betyr varme, men en veldig god varmeovn mot en ikke så god varmeovn betyr også lavere strømpris.

Nytt fra gammeldagse varmeovner er at det finnes moderne ovner som kan styres smart med temperaturer på natt, dag, når du er borte og annet. Såkalte smarte panelovner. Likevel, de fleste av disse smarte panelovnene er rett og slett alt for vanskelige å bruke. Ett unntak er panelovnene fra Nobø som har en egen styringshub (som man må kjøpe i tillegg), som gjør at det faktisk er mulig å bruke de smarte varmeovnene uten å ta fag på NTNU.

Her finner du varmeovnene

Litt mer keitete å sette opp (som smarte), men i flere utførelser (utseendemessig) og uten hub er panelovnene fra Mill. Her finner du dem.

Best i test spillmaskiner 2020

Den nye konsollen til Playstation, Playstation 5, blir en garantert storselger. Foto: (Sony)





De nye spillkonsollene fra Playstation og Microsoft kommer før jul. Dette er da Playstation 5 og Xbox Series X. Prisene på de to konsollene er ikke klare, men før man vet mer om de to er det egentlig bare ett alternativ: Den særdeles familievennlige og superpopulære, og gode, Nintendo Switch. Switch finnes i to versjoner: En lite-versjon som ikke kan kobles til TV, eller har avtagbare kontroller og en fullversjon som også har større skjerm. Utvilsomt er det fullversjonen som er å anbefale.

Her finner du Nintendo Switch

Best i test elektrisk tannbørste 2020

En elektrisk tannbørste anbefales av særdeles mange tannleger.

Oral B troner nesten alltid øverst på listene over tester av elektriske tannbørster, og har fått en velfortjent status som kongen av elektriske tannbørster.

Vil du ha en tannbørste med massevis av funksjoner virkelig dominerer på tannbørstemarkedet, bør du ta en nærmere titt på Genius 10200S fra Oral B. Den har bøttevis av funksjoner, som Gum Guard-teknologi, SmartRing-varsel og timer.

Her finner du den.

Alternativer? Les topp 10 elektriske tannbørster her

Best i test barbermaskin 2020

For barbermaskiner hos menn er det enkelt oppsummert: Kjøper du Braun eller Philips er du nesten sikret deg en god barbermaskin. Litt basert på hvor mye du legger i potten, selvfølgelig.

Toppvalg: Braun Shaver Series 9

Rimeligere alternativ: Philips s5400

Best i test epilator 2020

Nybarberte legger blir best med epilatorer fra Braun eller Philips.





Ikke overraskende er det også på epilator de samme merkene som på barbermaskiner for ansiktene til menn som gir de beste kjøpene.

Toppvalg: Braun Silk-èpil 9

Rimeligere alternativ: Philips Satinelle Legs

Best i test el-sykkel 2020

Det er mange fordeler med el-sykler. Ikke minst hvor vanskelig motbakkene i livet er.





Det er veldig store prisforskjeller på elsykler. I sin store test i vår tok Tek.no en test av de dyreste elsyklene. Du kan lese den her. Deres vinner var Haibike Sduro Trekking 4.0, som koster 37 000 kroner.

NAF gjennomførte også i sommer en test, og vinneren der ble Haibike Sduro 5.0.

Her kan du se en oppsummering el-sykler med gode testresultater

Best i test trådløse høyttalere 2020

Et trådløst hjemmesystem for høyttalere, og høyttalere du kan ha med ut og rundt er det vi definerer inn under samlegrepet trådløse høyttalere. Selv om noen av disse må plugges til strøm, og andre lades.

Ser man på tester i både inn-og utland er det veldig ofte at Sonos vinner totalt sett, og det er greit å gå kun for en leverandør hvor alle høyttalerne snakker med hverandre. Vi anbefaler derfor følgende:

Bærbar trådløs høyttaler: Sonos Move

Lydplanke til stue: Sonos Arc

Trådløse høyttalere til hus og leilighet: Sonos One

Anbefalt tillegg: Iport Express - muligheten til å styre Sonos fra en betjening på veggen

Best i test lesebrett 2020

Det å lese digitale bøker på en Amazon Kindle Oasis er en opplevelse. Batteritid? Et par måneder.

Det er ingen tvil om at lesebretten de fleste vil foretrekke er det aller siste fra Apple. Det kommer sannsynligvis en ny versjon av iPad i september, men generasjon 7 som kom i 2019 var en testvinner. Sjekk prisene her.

En konkurrent til iPad kan være Samsung Tab7 med deres supersylskarpe skjerm og penn. Den kommer i høst.

Skal du ha lesebrett kun for bøker er det ingen tvil om at Kindle Oasis er helt uovertruffen. Her finner du den.

Best i test actionkamera 2020

Det er en ny vinner i actionkameratestene, og det er Garmin.

Det er en ny vinner på toppen av listene her, og det er herlige Garmin som har laget et actionkamera som blåser konkurrentene ut av toppen på tester.

Kameraet vi snakker omer Garmin Virb Ultra 30

Best i test oppvaskmaskiner 2020

Ikke overraskende, om man har lest over, er det Bosch og Miele som går av med seirene i flest tester her. Miele koster litt mer, og regnes som litt bedre med ofte noen flere funksjoner. Likevel vinner Bosch som regel på pris/nytte.

Anbefalt innebygget oppvaskmaskin: Bosch SMU46

Her finner du testvinnerne til Bosch

Her finner du testvinnerne til Miele

Best i test el-sparkesykkel 2020: Xiaomi Mijia M365

Best i test kaffetrakter 2020: Moccamaster Antracit

Best i test robotgressklipper 2020: Husqvarna Automower 315

Best i test på griller? Her finner du topp 10 griller

Best i test tredemølle 2020: Se oversikt over testvinnere her

Best i test kjøkkenmaskin: KitchenAid Artisan

Best i test foodprosessor: Braun FP3010

Best i test blender: Blendtec 575

Best i test brødrister: Dualit Architect

Best i test slowcooker: Crock-Pot DuraCemic

Best i test toastjern: Krups Sandwich Maker

Best i test iskremmaskin: The Smart Scoop

Best i test sous vide: Sansaire Sous Vide

Best i test støvsuger 2020

For støvsuger er det tre valg: Robotstøvsuger, en stående støvsuger (altså en støvsuger hvor du står, og som gjerne er trådløs og en vanlig klassisk støvsuger). Vi har valgt ut tre anbefalinger.

Robotstøvsuger: Xiamio Roborock S5

Stående trådløs støvsuger: Dyson V11

Klassisk støvsuger: Miele Complete C3

