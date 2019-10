De 107 beste Star Wars-gavene

Skal du kjøpe gaven til noen som liker Star Wars har vi guiden for store og små her.

Star Wars ble for første gang vist for oss vanlige dødelige den 25.mai 1977. I desember 2019 har den foreløpig siste filmen i det som nå kalles Skywalkersagaen premiere, den niende i rekken.

På toppen av hvilke filmer som har blitt mest sett finner du mange av Star Wars-filmene, og antall fans er høyt fra unge til etter hvert snart kanskje i nærheten av å måtte omtale seg som i hvert fall voksne.

Vi har tatt en kikk på de store mengdene med dingser, klær, bøker, tegneserier og moro som kan kjøpes til fans av Star Wars. Enten det er en gave til deg selv eller andre.

Star Wars-klær til jul og pynt

Det er ingenting som gleder mer enn noen droider under juletreet, og litt Darth Vader i godt selskap.

Hva med en skikkelig Star Wars-julegenser? Her finner du det.

Vil du feire jul som en stormtrooper så er dette julegenseren for deg.

Har du det kan du få skikkelig julestemning ved å ha en Darth Vader julestrømpe. Den finner du her.

Om du er ute etter litt mer pynt så kan kanskje en Star Wars-kjole være greia?

Se her: Star Wars star ships-kjole

Se her: Star Wars Allover

Om en kjole ikke er tingen kan du gå for denne t-skjorten laget for kvinner med enkelt Star Wars-trykk.

Skal du virkelig ta den helt ut så er et kostyme kanskje løsningen?

Dame: Star Wars-inspirert Rey-kostyme

Dame: Star Wars stormtrooper

Dame: Star Wars-inspirert Darth Vader-kostyme

Dame: Star Wars-stormtrooper deluxe

Dame: Star Wars Prinsesse Leia-kostyme

Skulle det bli litt mye har du alltid denne capsen som kan være en løsning. Sjekk den her.

Hvis du ikke helt tenker at et kostyme er tingen så kan du velge en skikkelig morgenkåpe som har noen deilige tøfler til. Bra, det er som Yoda ville sagt.

Her finner du tøfler og morgenkåpe

Under morgenkåpen er det ingen tvil - der bør du ha boksershorts med Star Wars-motiv!

Lyst på en enkel og smart kostyme til en rimelig pris? Sjekk denne her.

Star Wars for de minste

Det er veldig farlig å la det gå for lang tid før de minste får god påvirkning. Plutselig har barna begynt å like helt andre ting enn jediriddere, Yoda og Darth Vader.

Du kan for eksempel starte med en Star Wars pyjamas med Darth Vader?

For de aller søteste er valget veldig enkelt. Denne Yoda-hoodien er godt valg, det er.

Sjekk den her

Om den lille vil ha en enkel måte å kle seg ut på er denne masken med kappe et godt valg.

Mange små vil nok også elske denne kule t-skjorten med ryggsekkmotiv.

Tredelt sett med morsomt motiv? Check. Stay on target!

Her finner du settet

Hva med gummistøvler med stormtropper? De finner du her.

Wet you shall be, when swimming pool go. Badebukse med Star Wars-motiv, hvor var du i svømmetimene da vi var små? Uansett, kan kjøpes her.

For de minste som trenger innesko i barnehagen kan Crocs med Star Wars-motiv bli en vinner. Her finner du det.

Kanskje en julepysj med motiv fra Star Wars er noe du tror den lille vil like? Du finner den her.

Tenker du kanskje at gaven med Star Wars-motiv bare skal være litt ekstra? Eller har du en typisk greie hvor mottageren av gaven kanskje ikke alltid liker de myke gavene? Hva med Star Wars-sokker? Disse barnesokkene er en vinnerblanding.

Om du vil holde halsen varm på barna er en buff med Star Wars-motiv en super løsning. Du finner den her.

De små bør også pusse tennene, og denne elektriske tannbørsen er full av den lyse siden. I hvert fall blir tennene hvitere. Her kan du handle den inn.

Her finner du enda flere barneklær med Star Wars-motiv

Lage en Star Wars-kake? Sjekk her for hvordan du kan få bakt kake.

Star Wars-bøker

Skal vi tro vår Star Wars-ekspert, som nå omtaler seg selv i tredje person, så er den beste boken fra dette universet egentlig tre bøker: Trilogien om Grand Admiral Thrawn, den begynner med boken kalt kun Thrawn som du finner her. (Fortsetter med Alliances og avsluttes med Treason).

Det er veldig mange gode tegneserier fra Star Wars, alle fra Marvel, og vi anbefaler disse tre:

Darth Maul (bare fordi vi mener dette er en av de aller beste karakterene fra universet)

Star Wars (serien som startet opp igjen tegneseriene under Marvel)

Star Wars Tales (serie fra 90-tallet som er litt annerledes)

PS! De største fansene av Star Wars vil nok elske Star Wars: Infinities, som ser på hva som kunne ha skjedd hvis bare...

Skal du gå for en litt mer omfattende gavebok anbefales utvilsomt den meget fine Making of Star Wars.

Den finner du her (bøker har ikke moms og toll)

Skal du gi gave til en skikkelig fan anbefaler vi Star Wars Archives, en gavebok av en helt annen verden.

Du kan kikke på den her

Den tredje virkelig fine gaveboken vi anbefaler er boken som viser alle tegningene som er laget for universet i utviklingen av filmene. Vakker bok som fans vil elske.

Du kan kikke på den her

En veldig interessant bok er jubileumsboken med korte historier som heter From a Certain Point of View. Den forteller små historier fra små og store i Star Wars-universet. Klart anbefalt og veldig underholdende lesning. 40 korte historier fra 40 gode forfattere i en rimelig samling.

Her finner du boken

Ute etter litt Star Wars-humor? Sjekk ut Darth Vader & Son. Helt utrolig morsomt, og en super gave til pappaene der ute som liker Star Wars.

Her finner du den

En litt annerledes bok med Star Wars er denne boken med grafitti inspirert av Star Wars. En herlig liten bok som du finner her.

Pynt med Star Wars

Det er ingenting som virkelig kan gjøre et rom vakrere enn pynt med Star Wars-tema.

Se bare denne Darth Vader-figuren for eksempel.

Star Wars ut på tur, alltid på lur

Skal du ut og trille, så er det greit å trille med Darth Vader. En Samsonite Darth Vader-trillekoffert er litt som et kinderegg om man ser bort ifra sjokoladen og leken. Ok, kanskje ikke så mye som et kinderegg og mer som en veldig kul koffert.

Her finner du Samsonite Darth Vader-trillekoffert

Samsonite har også en ryggsekk med Star Wars-motiv. Den finner du her.

Trenger du sekk, bag og diverse annet i ett sett så er denne pakken en super gave.

På tur kan også en powerbank være lurt. Slik som denne.

Lyden av Star Wars

Musikken til filmene er selvfølgelig ikonisk, men skal du spille den av bør du selvfølgelig ha Star Wars-høyttalere? Ikke sant?

Vel, hva med dette lydtårnet med bluetooth?

Om den blir litt stor kan du ha denne mindre versjonen

Riktignok er kanskje en radio og cd-spiller litt retro, men retro kan også være fint. Derfor anbefaler vi denne som en liten hyllest til tiden hvor musikk var fysisk.

Om du vil se Star Wars over alt så ta med deg en portabel DVD-spiller med Star Wars-tema. Slik som denne

Vår favoritt er likevel Star Wars Star Destroyer-høyttaleren. Se den her.

Om du er mer interessert i at den som elsker Star Wars kanskje skal holde musikken og lyden av YouTube for seg selv er disse hodetelefonene for de små et godt valg.

Leker og Lego med Star Wars-tema

En interaktiv Chewbacca mener vi er rimelig urettferdig. Urettferdig på den måten at vi ikke fikk det som små. Med vi menes den som skriver denne artikkelen og innser at snart 50 år er for gammel for å ha en interaktiv Chewbacca... eller?

Uansett, du finner den her

Her finner du det fullstendige utvalget av Star Wars Lego, slik som Star Wars droidekommandør som er en appstyrt Lego hvor man kan bygge sine egne LEGO-droider. Du kan finne den her.

Klikk her for å se alt som finnes av Lego Star Wars, så slipper du å irritere deg over manglende utvalg i din lokale butikk.

Like irriterende er muligens at vi ikke fikk slike lyssverd som dette.

En annen utgave av lyssverd finner du her.

Om en interaktiv Chewie blir for mye, så kan en normal figur som denne være løsningen. Eventuelt dette settet med bok og figur. Vi elsker det.

Skal du la de små få trene opp sine jedikrefter er Star Wars Force Trainer II løsningen. Neida, vi tuller ikke. Se bare selv her.

Skal du bygge et skikkelig byggesett er vel 15 000 deler noe å gå ut fra? Dette settet av en Star Destroyer er nok ikke bygget på en kveld.

Litt mer avanserte leker

Det kan knapt bli særlig mer avansert enn en skikkelig Star Wars-drone. En speeder-drone er en gave som vil glede barnet i oss alle.

Her finner du den.

Alternativt kan du gå for denne appstyrte R2-D2-roboten.

Er du interessert i hva verden skrev om Star Wars da filmen kom? Her kan du sjekke historiske aviser.

Diverse Star Wars-dingser for store og små

Star Wars matboks, svart

Star Wars matboks, hvit

Drikkeflaske og matpakke i Star Wars-design

Hvorfor du tidligere har spilt vafler som ikke har vært utformet som Darth Vader er for oss ganske uforståelig. Uansett, det kan løses nå.

Her finner du vaffeljernet

Hva med Star Wars-spillekort? Her finner du det.

Hva med å gi en gave med morsomt innhold for et helt år? Sjekk ut mygeekbox her.

Hva om du går for en Star Wars brødrister i tillegg? Darth Vader ville vært stolt av deg.

Her finner du brødristeren

Drikke kaffen din fra en galakse langt, langt borte? Star Wars metallkrus med klassiske tegninger eller en kopp med lyssverd som skifter farge? Muligens kan du også sterkt vurdere denne koppen som er utformet som Chewbacca.

Skal du drikke din brune brennevin med kraftfull tyngde så bør din tiltro til kraften være mer enn god nok. Har du en Star Wars-karaffel modellert på et stormtropphode er du veldig nære å bli the chosen one.

Her finner du karaffelen

Her finner du flere Star Wars-dingser

Star Wars-bursdag

Skal du feire en bursdag, og trenger litt greier fra Star Wars? Fortvil ikke, alt kan handles raskt og enkelt på nett.

Du finner alt du trenger her av partyhatter, godteposer, papptallerkener og pynt

Her finner du enda mer Star Wars-moro for fester og bursdager

Skal du servere godteri så er denne godteskolen ganske grei å gå ut fra.

En lisensiert Yodaskål

Star Wars spill og gaming

Det nye spillet Star Wars Jedi Fallen Order kommer nok til å bli årets store juleselger for den som elsker filmene.

Her finner du spillet

Hvis du skal virkelig slå på stortrommen kan du kjøpe en Xbox One X med spillet. Da får man den beste grafikken som er mulig å få på konsoll, og en gigantisk super gave.

Du finner boksen med både spill og konsoll her

Litt rimeligere er å kjøpe X Box One S-versjonen. Med litt rimeligere mener vi en god del tusen kroner billigere.

Her kan du kjøpe den direkte fra Microsoft

Star Wars-klokker

Det er flere serier med klokker fra Star Wars-universet, men størst utvalg får du fra Invicta Star Wars-serien.

Her finner du serien (NB! Disse bruker å bli utsolgt)

Star Wars-ferie

Det er kanskje ikke til å virkelig tro for den som ikke klyper seg ofte nok i armen, men det er åpnet to temaparker med Star Wars. Den ene er i Orlando, Florida, og den andre i Los Angeles, California.

Her finner du Disneyland Hotel, California

Her finner du hotell ved Walt Disney World i Orlando

Det er også andre muligheter, slik som Star Wars-leiligheten du kan bo på i Paris.

Sjekk den her

Ksar Hadada i Tunisia ble brukt i Phantom Menace som husene hvor slavene bodde, det samme ble Ksar Ouled Soltane. Sistnevnte er for øvrig 3 mil sør for distriktet Tataouine i Tunisia. Duellen mellom Qui-Gonn Jinn og Darth Maul i Mos Espa ble spilt inn i Onk Jemal/Ong Jemal.

Huset til Lars, hvor den unge Luke Skywalker bor, er fra Matmata. Området rundt er fra La Grande Dune og Chott el Djerid, i nærheten av Nefta. Noen av ørkenscenene ble spilt inn i Death Valley National Park i USA

Foto: Film Frame (Ap)

Ellers ble Ajm, på øya Djerba, brukt som Mos Eisley. Blant annet utsiden av Mos Eisley Cantina. Moskeen på utsiden av byen ble brukt som huset til Obi-Wan Kenobi. Shublei-dalen er hvor R2D2 blir fanget av jawaene og tuskene angriper Luke Skywalker.

Skal du oppleve Star Wars i Tunisia kan du ha Djerba som utgangspunkt. Det er under to timer i bil fra Djerba til Tatouine, og de andre områdene hvor man spilte inn filmen.

Skal du bo i Djerba er nok Radisson Blu Palace Resort & Thalasso et veldig godt valg.

Naboo-palasset hvor vi treffer Amidala og vel, Jar-Jar Binks er innom, er egentlig Reggia di Caserta sør i Italia. Palasset var ett av de største bygningene som ble bygget i Europa i det 18.århundret, og ble bygget for kongen av Napoli.

Etna (film av et utbrudd) ble brukt som vulkan i episode III, i duellen mellom Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker.

Hotel dei Cavalieri Caserta er rett ved siden av slottet.

Hvis du vil besøke Kashyyk (Wookieplaneten) så er det Phang Nga Bay ved Phuket som er tingen. I tillegg til litt bakgrunnsbilder fra Gullin i Kina.

Trenger du flere grunner til å reise til Thailand? Sjekk 20 grunner til å reise til Thailand her.

PS! Stressa fordi du ikke får nok Star Wars-dingser? Her er stressballen du trenger.