De 12 beste brettspillene 2020: For voksne, familier og to spillere

Dette er de beste grunnene til å la mobilen få en liten pause.

Det er mange ting som overlever dødsdommer fra eksperter som har tatt alt for mye tran. Vi har aldri spilt mer brettspill, og en hel ny generasjon av spill er tilgjengelig for den som liker en god pause.

Bakgrunnen er nesten selvfølgelig nok. I en verden hvor vi knapt ser hverandre i øynene er de gode, gamle brettspillene med sine fysiske krav for at vi er tilstede og følger med å hverandre en virkelig god medisin.

Vi har plukket ut de aller beste brettspillene for voksne, familier, venner, nybegynnere, barn og to spillere.

Dette spillet er et glimrende spill for hele familien, men passer også godt for kun voksne

Best for familien: Carcassonne

Antall spillere: 2-5

Dette spillet kom i 2000, og har fått mange utvidelser etter at det kom. Basisutgaven er likevel mer enn nok å starte med. Enkelt nok handler dette spillet om å få makt over et brett som bygges gjennom spillets gang. Den som har kontrollen over veier, åkre, slott og kirker får poeng. Den som har mest poeng til slutt vinner.

Hver runde trekker man en brikke som skal legges som en del av et kart (brettet man bygger hver runde) for å lage slott, veier eller annet. Det er mulig å legge lange planer, få poeng fort eller ødelegge for andre. Spillet er spennende, engasjerende og er lett å lære. Små barneskolebarn lærer det fort, og voksne legger mer avanserte strategier. En runde tar rundt en time, litt basert på hvor streng man er på tidsfrister for hvert trekk.

Spillet koster 279 kroner her

Best for barn: Ticket to Ride My First Journey

Originalen, Ticket to Ride, er litt som om Monopol faktisk var gøy og spennende. Denne juniorutgaven er strålende og veldig morsom også for voksne (som er en fordel siden en del barnespill er noe kjedeligere for de største). Du samler kort, gjør krav på togruter og tar billetter. Enkle regler og raskt å spille.

Har du ikke voksenversjonen anbefales den også!

Her finner du det for 279 kroner

Best for en sosial sammenheng: Exploding Kittens

Antall spillere: 2-5

Dette hysterisk morsomme kortspillet er raskt, enkelt og særdeles godt. En blanding av strategi og humor hvor målet er å ikke trekke den eksploderende katten. Humoren ligger i kortene, men stort sett handler det om å være litt strategisk i bruk av kort (trekke flere kort, tving noen til å ta dobbelt runde) og så videre.

En runde tar rundt et kvarter, og kortspillet tar relativt liten plass (56 kort og spilleregler).

Her finner du spillet for 229 kroner

En moderne klassiker for avanserte: Quacks of Quedlinburg

Antall spillere: 2-4

En særdeles morsomt spill som klarer den deilige kombinasjonen av avansert strategi med relativt enkle spillmekanismer. Kort fortalt er du en kvakksalver (quack) som skal prøve å lage medisin. Du brygger ved å trekke ingredienser, men venter du for lenge uten å selge tjener du ikke nok til å kjøpe avanserte ting. Morsomt å spille for to, og enda morsommere om man er 4. Vant årets kjennerspill i 2018.

Her finner du spillet til 348 kroner

Beste spill for 2 voksne: Twilight Struggle

Antall spillere: 2

Et særdeles godt spill som simulerer den kalde krigen. Veldig godt laget, og en super spillkveld for to voksne som liker litt avanserte brettspill.

Du finner spillet her for 578 kroner

Splendor er et enkelt, fint og raskt spill som vil glede mange

For nybegynnere: Splendor

Antall spillere: 2 til 4

Dette spillet er en vidunderlig introduksjon til en moderne spillverden. Det går raskt (en runde går på under en time), men det er et strategispill med mange nivåer samtidig som det er mulig å spille det mens man er sosial. De korte reglene er på ett ark, og hver runde er enkel nok: Du kan skaffe deg juveler, eller ta et kort. Kortene gir deg poeng, eller rabatt på fremtidige kjøp av juveler. Juveler brukes for å kjøpe kort, og den som først får 15 poeng vinner. Du holder alltid oversikt, og kan slappe av med et godt glass ved siden av uten problem.

Du finner spillet her til 329 kroner

Spillet for spesielt interesserte: 1960 - Making of a President

Antall spillere: 2

Dette spillet er særdeles godt laget, men passer absolutt ikke for alle. Brettspillet handler om valgkampen i USA i 1960 mellom Kennedy og Nixon. En spiller er Nixon, og en er Kennedy. Du må ha penger, drive valgkamp og mye annet. Hvis du kjenner noen som er interessert i amerikansk politikk, og er det selv så er dette virkelig en god investering. Høyt anbefalt, men kun med dette som utgangspunkt.

Du finner spillet her til 698 kroner

Dette romantiske spillet er laget for paret som ønsker å bli litt mer kjent med hverandre

For par: Fog of Love

Antall spillere: 2

Dette romantiske spillet er laget for par som ønsker å bli litt mer kjent med hverandre. Det er et rollespill, hvor hver part tar en rolle i det som blir til en slags romantisk komedie. Spillet er på engelsk, men for voksne par som enten kjenner hverandre for lite eller kjenner hverandre særdeles godt er dette veldig stor underholdning og en hyggelig kveld.

Konseptet er at hver av deltagerne lager hver sin karakter som blir en del av et scenario, og senere noen scener hvor hver deltager har et mål (som er skjult for den andre). Likevel, målet med dette spillet er ikke å vinne. Målet er å le, gråte, snakke og bli kjent med partneren din.

Du finner spillet her til 499 kroner

For de litt avanserte: Axis & Allies 1942

Antall spillere: 2 til 5

Den oppdaterte versjonen av den avanserte Risk kan være en måte å beskrive dette spillet på. Som navnet tilsier foregår dette under andre verdenskrig, og er et avansert strategispill hvor du skal prøve å vinne den andre verdenskrig enten som en del av aksemaktene eller som en del av de allierte.

Originalutgaven av spillet kom i 1981, men denne oppdaterte versjonen er fra 2012. Hver runde består i krig, produksjon og stratetisk planlegging. I motsetning til Risk er det her faste lag, du er enten allierte eller aksemakt, og en god del av spillet foregår også utenfor spillbrettet.

Den oppdaterte klassikeren har gjort originalen bedre, og dette spillet er en klar anbefaling til alle som vil ha en litt større strategisk utfordring enn den man får med Risk.

Her finner du spillet til 749 kroner

Skremmende aktuelt: Pandemic

Antall spillere: 2-4

Dette spillet er i utgangspunktet ett av de aller beste på markedet, men er også nå samtidig skremmende aktuelt for alle som er litt virusredde. Her spiller du en forsker som jakter på vaksine mot store sykdommer som truer hele verdens befolkning.

En runde består av 4 handlinger: reise rundt, gi forskning til andre spillere, bygge forskningsstasjoner og kurere pasienter. Det strategiske samarbeidsspillet er særdeles engasjerende, og et veldig godt brettspill. Passer best for litt større barn og voksne.

Her finner du beste pris på spillet

Best på fest: Cards Against Humanity

Antall spillere: 4-20

Dette finnes i en norsk versjon, Politisk Ukorrekt, men det er best med originalen på engelsk og da den amerikanske versjonen. Hver runde er ganske enkel: Det trekkes et kort med en setning som mangler et ord, og så skal spillerne lage den verste/beste/morsomste utgaven av den setningen. Passer absolutt ikke for sarte sjeler, barn eller politisk korrekte hjem.

Hvor lenge man spiller er egentlig helt opp til de som spiller. Passer godt med alkohol til.

Her finner du spillet til 349 kroner

Kun for voksne: Discover your Lover

Antall spillere: 2

Et erotisk spill for de som ønsker å utvide horisonten sin litt. 240 kort med spørsmål og 240 kort med utfordringer gjør at spillet kan spilles flere ganger. God kvalitet, og spenning for de aller fleste par uten å bli alt for avansert.

Spillet kan ofte avbrytes før det spilles ferdig, men det er vel også poenget med dette spillet.

Her finner du spillet til 419 kroner