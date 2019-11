De 15 beste barnebøkene - dette er de beste gavene

Det er lite som kan slå en barnebok som gave. Lesing er viktig for læring, og en god bok gir minner for livet.

Lesing er en av de viktigste egenskapene for å kunne tilegne seg all kunnskap i skolen. Selv i de mest praktiske fag trengs det god nok lesekunnskap til å forstå, lære og skjønne.

Vi har derfor plukket ut de 15 beste barnebøkene som vil være noen garantert vinnere til julen, bursdager eller bare fordi det er lurt å få barn, barnebarn, nieser, søskenbarn, nevøer eller lillesøster til å lese litt mer.

1. Roald Dahl - Matilda

En hysterisk morsom bok om Matilda som er en god del smartere enn sine foreldre, og som elsker å lese. Denne boken har solgt over 100 millioner eksemplarer, og er en bok alle barn bør lese eller få lest for seg.

2. Maurice Sendak - Til huttetuenes land

Denne heter Where the Wild Things Are på engelsk, og ble av Time kåret til tidenes beste barnebok. Ikke like kjent i Norge, men et virkelig mesterverk er det.

3. Thorbjørn Egner - Egners samlede fortellinger

Her finner du dem alle, alt fra Karius til Klatremus. Dette er en bok som bør stå i hyllene til alle barnehjem.

4. J. K. Rowling - Harry Potter og de vises stein

Da denne bokserien kom gikk boklesingen opp i hele verden blant unge. Så bra er den.

5. Eric Carle - Den lille larven aldrimett

Denne barneboken elskes av de små, og er en super start på bokelsk.

6. Sam McBratney - Gjett hvor glad jeg er i deg

En super barnebok, som også gis bort til den man elsker. Fin for foreldre til barn, og deilig for høytlesing.

7. A.A. Milne - Ole Brumm

En bok som er like god nå som da den kom. En bok om vår lille fantasiverden som trist nok blir borte med en gang vi blir voksne.

8. Madeleine L'Engle - Et sprang i tiden

En bok for barn som er på vei til å bli tenåringer. Dette er den mest leste barneromanen i USA de siste 50 årene. Ikke alle i Norge har oppdaget den, men det bør vi gjøre.

9. C.S. Lewis - The Chronicles of Narnia

Skal barna lære seg engelsk, som de jo skal, er dette en serie som er super å gi bort. River barna med på en lang og god fantasireise.

10. Alf Prøysen - Fortellingene om Teskjekjerringa

Nydelige fine historier som anbefales som lesestoff for mor eller far for barn.

11. Astrid Lindgren - Pippi Langstrømpe

Barn blir liksom ikke rampete nok om de ikke får leste Pippi

12. Anne-Cath Vestly: Mormor og de åtte ungene i skogen

Dette er en klassiker som holder seg som bare det, og barn elsker den!

13. Kazu Kibushi - Amuletten 1-3

Dette er tegneserier, men det er også en super vei inn i det å lese. Likes veldig godt av både jenter og gutter.

14. Liz Pichon - Tom Gates: Min geniale verden

En bok som kombinerer tegninger og tekst for litt større barn på barneskolen. Er en sikker, moderne vinner for mange.

15. J. R. R. Tolkien - Hobbiten og Ringenes Herre

Nok en serie med bøker som passer for å få de yngre til å lære engelsk. Opprinnelig var dette eventyr som Tolkien fortalte sine barn

