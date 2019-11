De 15 beste kuppene for black friday

Dette er salgene og varene du ikke må gå glipp av.

Vi har gjort jobben for deg: Funnet kuppene du ikke må gå glipp av på selveste black friday.

Milrab.no har et stort utvalg goggles og briller fra Oakley, som egner seg utmerket for deg i bakken eller som julegave. Spesielt populær er Flight Deck-serien, som har vært en bestselger i en årrekke. I dag får du en mengde Oakley-favoritter satt ned med opptil 40 prosent. Se hele de store Oakley-salget her!

2. Årets beste hodetelefoner

Lyd og Bilde var ikke i tvil, ei heller mange andre: Disse hodetelefonen er noe av det beste du kan få tak i.

Nå får du dem rekordbillig her

3. Elvine jakke

Denne jakken er en super jakke for norskt vær, og nå får du den til 25%

Her finner du jakken

Les også De beste kuppene innen hjem og hvitevarer Black Week





4. Björn Borg 7-pack boksere

En super gave til deg selv eller andre med en utrolig pris: 399 kr

Her finner du bokserne

5. Sokkene til Johaug og Traa

Du får begge varianter nå til halv pris hos Getinspired. Hvem tror du er fra Johaug?

Sjekk salget deres her

6. Tredemølle: Abilica Stream

Dette er noe for all treningen du skal begynne med over jul. Nedsatt en god del tusenlapper.

Se nærmere på den her

7. AVA V6 P90 høytrykksspuler

En toppmodell til en syk introduksjonspris. Dette kuppet får du bare nå.

Se på det her

8. Playstation 4 med FIFA 20

Det er på tide å spille litt igjen, og denne pakken er veldig billig hos NetonNet nå.

Se på prisen her.

9. Huawei P30 Pro

Dette er den beste telefonen på markedet, om vi skal tro ekspertene og bransjen. Prisen er nå 5990 kroner hos CDON så lenge lageret rekker.

Du finner den her

10. Playstation Classic

Denne klassikerkonsollen med gamle spill fra den virkelig tidlige tiden til Playstation koster nå bare 333 kroner.

Her finner du den

11. Harry Potter skinnjakke

Denne skinnjakken viser at du har magisk tilknytning. Nå får du den for halv pris.

Sjekk her

12. Braun blodtrykksmåler

For de fleste av oss kan det være greit å holde litt kontroll på blodtrykket, og denne måleren får du nå med 40 prosent rabatt.

Sjekk her

13. Leech K2 Water solbrille

Kule solbriller på halv pris.

Her finner du dem

14. Lampe fra House Doctor



En populær lampe som er satt ned til halv pris.

Her får du tak i den.

15. Bok fra Chanel

En fin bok å ha på bordet som pynt. Nå satt ned til 20% hos H&M (ALT er satt ned til 20% i nettbutikken).

Få tak i den her.



16. Xbox One S 1 TB All Digital Edition inkludert spill til kun 990,-

17. Satengkjole fra & Other Stories

Det er 20% på hele nettbutikken til & Other Stories, blant annet denne lekre kjolen til fest.

da 18. Bestikksett fra Kremmerhuset

Perfekt til julebord og ellers på kjøkkenet. Satt ned til 50%!