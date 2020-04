De 20 beste kjøpene søndag 5. april

Vi har tatt turen rundt i nettbutikkene for deg.

Å få en full oversikt over varer på tilbud kan være vanskelig, men vi har gjort jobben for deg.

Dette er de virkelig gode kjøpene du kan gjøre nå.

1. Ray Ban Aviator

Disse solbrillene koster nå kun 899 kroner hos Milrab. Solbrillene som opprinnelig ble utviklet for militæret er i USA er klassikere, og holder seg år etter år. Dette er den lavste prisen vi har funnet i dag (5. april).

2. Satake Kuro kniv

Dette er kokkekniven du har drømt om. Japansk kvalitet av aller høyeste kvalitet med 67 lag av damaskusstål. Det er virkelig før og etter du har brukt en slik kniv i matlagingen. Er nå rekordbillig (sjekket 5. april) hos Kitchentime. Dette er en kniv du vil bruke mye.

3. Sonos One SL

Vi kan egentlig sortere vår lydverden hjemme i to, om du vil, epoker: Før og etter Sonos. De trådløse høyttalerne med sin deilige styring fra sentral enhet gjør film, musikk, radio og hva som helst lydmessig bedre og enklere. Nå er disse fine Sonos-høyttalerne rekordbillige (sjekket 5.april), og du trenger bare en høyttaler for å begynne din trådløse musikkverden. Vi begynte også der, og har nå en i hvert soverom og på stua.

4. Lenovo chromebook

Krever hjemmekontor, hjemmeskole eller hjemmetid en datamaskin til? Denne chromebooken er enkel og lett å bruke, og er nå rekordbillig til veldig lave 1 995 kroner. En fin maskin for videokonferanser, strømming eller jobbing på nett-tjenester. Vi bruker selv den forrige generasjonen av Lenovos Chromebook, og er velidg fornøyd med den.

5. Butinox stue

Det er nok ikke bare vi som ser at det kan trengs noen ekstra lag med maling innendørs nå som solen titter fram igjen. Butinox Interiør Stue, Gang & Sov 3-i-1, en og samme maling til vegg, panel og list, er en inneklimavennlig, silkematt og løsmiddelfri akrylmaling med minimal lukt. Normalprisen er 239 per bøtte, men koster nå kun 99 kroner.

6. Norgesglasspakke

Vazelina Bilopphøggers sang en gang om et renvasket Norgesglass, og for å lage egen mat, smoothie, syltetøy og annet hjemme er det ikke mye annet som kan måle seg med disse tradisjonsrike og gode produktene. Denne pakken med alt du ser over er nå satt ned til 799 kroner (32 prosent).

7. Verdens minste 1000 biters puslespill

Dette er kvalitets-puslespill, med veldig mange små biter. Finnes i fem forskjellige utgaver (egentlig 6, men den sjette er utsolgt). Tilbudet er 3 for 2, så hvis du har noen timer du trenger å fylle kan du kjøpe deg 3 slike puslespill nå for prisen av 2 - så lenge lageret rekker.

8. One GTX vernesko

Hvis det blir litt ekstra arbeid rundt eget hjem kan vernesko være en god investering. Disse skoene er også vanntette, og er satt ned fra 3 195 til 861 kroner. Kun ut dagen.

9. Villkatten

Dette er et genialt spill for å holde barn okkupert i time etter time, og det er også helt greit for voksne å være med på. Kort sagt går spillet ut på å øve på konsentrasjon og oversikt. Dette er masterutgaven som er litt større enn normalen. Spillet er på 40 prosent avslag nå.

10. Kärcher høyttrykkspyler

En veldig fin spyler til en superhyggelig pris. 899 kroner er fasiten så lenge lageret rekker. Satt ned med 25 prosent, og har ikke vært billigere i år.

11. Only & Sons "joggebukse"-chinos

Dette er virkelig en herlig variant. Chinos som er så behagelige som joggebukser. Hjemmekontorbukser, om du vil. 60 prosent rabatt også. Det er stort salg hos Styelpit for kvinner, menn og barn på vårens nyheter så trenger garderoben litt rensk er dette dagen å gjøre det på!

12. Mi-Touch kalkulator

Det er to grunner til at vi trenger kalkulator nå. Den ene er hjemmeskole, og den andre er at vi ikke har det numeriske tastaturet (tallene på høyre side) på vår bærbare maskin. Denne er satt ned fra 320 kroner til 99 kroner nå.

13. ATV Hunter 200

Dette er en arbeids-ATV til bruk utenfor offentlige veier. Den skal selvfølgelig kun brukes til seriøst arbeid. Kors på halsen. Nå satt ned med 2 500 kroner.

14. Mammut Lahar junior sovepose

Denne soveposen for barn er satt ned med 40 prosent til 499 kroner. Voksenversjonen er også satt ned.

15. Gave til den nære som er litt fjern

Det er salg på gavene som passer til mor, far, bestefar, bestemor, kjæreste, tante og onkel - og alle andre i familien som nå kanskje er litt fjernere enn vanlig.

16. Emporio Armani klokke

Denne herlige klokken er satt ned hele 69 prosent på vårsalget hos Urverket.

17. Digital graviditetstest

Det kan være mye tid som brukes sammen med en partner, og da kan det jo være greit å sjekke om det blir flere om noen måneder? Du får nå 29 prosent avslag på graviditetstest nå.

De neste tre er kun for voksne

(Altså, 18+)

18. LELO Soroya dobbeltvibrator

Denne oppladbare vibratoren er en sikker vinner, og kjent fra Fifty Shades-filmene. Er satt ned fra 2 195 til 1 095 kun ut dagen.

19. The Handy

Dette har norske ingeniører laget, og den er laget for menn som kanskje har mye tid alene. Er satt ned med 600 kroner ut dagen. Er en del av det store salget på Nytelse.

20. Sinful Magic Wand

Dette er på supersalg ut dagen. Nedsatt fra 599 til 249 kroner. Så lenge lageret rekker. Kun for kvinner. En del av det store salget hos Sinful som kun er ut dagen.

