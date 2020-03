De 20 beste LEGO-settene

Dette er LEGO-settene som både store og små vil elske. Avanserte puslespill, byggesett og mange dagers moro.

Å bygge LEGO er godt for hodet, for leken og for samarbeid i familien eller mellom venner. Minnene varer lenge, og kanskje spesielt hvis man investerer i disse utrolige LEGO-settene direkte fra LEGO.

1. Star Wars Milennium Falcon

7541 (!!!!) deler er utgangspunktet for denne særdeles detaljerte modellen av romskipet til Han Solo (senere Rey og kompani). Med minifigurer, hemmelige rom og særdeles mange kule funksjoner.

2. Friends Central Perk

Dette er et LEGO-sett som lar deg bygge kaféen fra Friends-serien. 1070 deler.

3. Flaskeskip

Vi har alltid lurt på hvordan man fikk de skipene inn i flasker, og så var det bare LEGO hele tiden. 962 deler.

4. Berg-og dalbane

Det går alltid litt opp og ned hvis man bygger LEGO. Denne berg-og dalbanen har 4124 deler, og er en fantastisk opplevelse.

5. Aston Martin 007

Dette er en klassiker av en bil og en klassiker av et LEGO-sett. 1295 brikker for eksperter.

6. Disney togstasjon

Dette er togstasjonen fra Disneyland, med mange figurer og maks-Disneymagi. Skinner, tog og mange detaljer. 2925 deler. Morsomt for store å bygge, gøy for både store og små å leke med.

7. Star Wars Death Star

En helt funksjonell dødsstjerne i taket er noe alle LEGO-fantaster bør ha. Særdeles detaljrik med mange tøffe funksjoner. 4016 deler. Dette er et prosjekt som kan ta mange, mange dager.

8. Stranger Things

En virkelig oppside på undersiden, eller omvendt. LEGO for voksne? Ikke alt for vanskelig å bygge, men har fått 16+ siden det er et ganske voksent tema. Morsomt sett, og ganske annerledes. Hele 2287 brikker betyr at det er mye moro for pengene.

9. Liebherr R 9800 gravemaskin

Dette er LEGO-settet sitt det. 4108 deler blir en dødsrå gravemaskin. Har en fjernkontroll, og er veldig avansert til slutt. Likevel passer det for 12+ slik at det ikke er alt for vanskelig å bygge.

10. Steamboat Willie

Settet basert på den første Disney-tegnefilmen. Hele settet er i svart/hvitt, og har 751 biter. Et morsomt sett å bygge som også er ganske så unikt.

11. Old Trafford

Fotballen er på pause når vi skriver dette, men for fans av Premier League og kanskje spesielt Manchester United er dette et veldig fint sett. Mulig Liverpoolfansen kan kjøpe det for å leke Godzilla? 3898 biter.

12. Fiat 500

Dette settet er en hyllest til denne bilklassikeren, og har mange kule detaljer. Designikonet har 960 biter, men er virkelig fin for hylla etter at den er bygget. Laget for voksne.

13. Volkswagen T1 folkebuss

Denne bygger vi i skrivende stund i stuen. Det er et prosjekt både store og små deltar i, og er som et virkelig godt puslespill. 1334 deler.

14. Den internasjonale romstasjonen

Dette settet er basert på Ideas, altså innspill fra fansen av LEGO og er 864 morsomme deler som blir et skikkelig kult sett.

15. Taj Mahal

Et nydelig sett for et nydelig sted med spinnville 5923 deler. Virkelig et sett som krever konsentrasjon, men resultatet er slående.

16. Imperial Star Destroyer

For et sett dette er. Gigantisk. Litt under 5 000 deler, men avansert som bare det og et stort, stort romskip.

17. Galtvortborgen

Harry Potter er i alle våre hjerter, og denne store versjonen av skolen er et supert byggesett med hele 6020 biter.

18. Darth Vaders palass

Ett av de finere Star Wars-settene har 1060 deler, og er kult å bygge. Anbefalt!

19. Dinosaurfossiler

Veldig gøy sett for fans av dinosaurer. Og Lego. 910 deler, og ganske annerledes.

20. Trehytte

Hvis du ikke kan bygge din egen trehytte så kan du bygge den i LEGO? 3036 deler, hvor store deler er et byggesett med puslespillvibber.

