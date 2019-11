De 24 villeste erotiske leketøyene for tidenes heteste julekalender

Når nettene blir lange, kulden setter inn så kryper vi gjerne inn under dynen sammen.

Statistikken sier at vi oftere har tid til å være partnere, eller tid til egen kropp, om vinteren. For deg som trenger å få ting inn med teskje betyr det at vi oftere har sex i julen enn vi har mange andre ganger på året. Det er visstnok bare den yre våren som kan hamle opp med julesokking.

Vi har derfor tatt et lite dypdykk i de erotiske nettbutikkene for å plukke ut de 24 sexleketøyene som kanskje gir de mest avanserte opplevelsene. Hvis du lurer på hvordan det er bygget opp så begynner listen noe mer vanlig enn den avslutter.

Lykke til!

Vi starter den 1.desember med det som kanskje er den mest uskyldige vibratoren som er laget. Hele greia ser ut som en liten sminkeeske, og er veldig mye mer søt enn noe annet. Se video over.

Her kan du kikke nærmere på den

Det er sagt at diamanter er en gave de fleste kvinner vil elske. Så er det sikkert mange som mener at selve stenen kanskje har politisk ballast, men denne diamanten er noe helt annet. Veldig lekker i sin innpakning, men som garantert gir en annen nytelse enn diamantøredobber.

Her kan du kikke på diamanten

På den helt vanlige tirsdagen i adventstiden kan det være greit å kjøre litt på det kjente, kjære og varme. De fleste har en eller annen gang lekt med fjernstyrt bil, og det neste hakket er da en fjernstyrt og appstyrt vibratoregg. Det blir litt som slik tre ting på en gang-egg: App, fjernstyrt og tilfredsstillelse. Se video over.

Her finner du egget

Denne fikk terningkast 6 hos en avis som ligger litt utenfor sentrum av Oslo, og er i tillegg garantert å gi kvinner orgasme skal vi tro de som selger den.

Solgt? Her finner du vidunderet

En god massasje en litt tung torsdag i desember er nok noe som vil bli veldig godt mottatt, og denne massasjeoljen/gelen er en finfin vinner.

Her finner du den

Noen ganger er det lurt å gi en fin førjulsgave, og denne gaven innpakket vil mange elske.

Her finner du den

Denne er for menn, og er en prisvinnende greie. Det er ikke en lommelykt.

Sjekk den nærmere her

Fulgte du ikke rådet fra den 4.desember? Da er denne boksen alt i ett.

Her er det garantert orgasme

En enkel, elegant og svært deilig kilepinne sier butikken. Ja, sier vi. Kileleken blir vel ikke helt det samme etter dette sier nå vi også.

Sjekk den her

Et sexspill som gir relativt avanserte oppgaver er fint for mørke kvelder.

Her finner du spillet

Denne vibratoren har både et veldig spesielt utseende og et særdeles rart navn.

Kikk på den her

For litt mer avansert lek sånn midt i adventstiden kan disse lenkene brukes både som armbånd og sexlek.

Her kan du handle de fengslende løsningene for mer avansert sexlek

Denne maskinen er tungnem. Nei, vi mener tungenem. Uansett.

Klikk her for å se på raringen

Denne bomben gir en garantert overraskelse.

Her finner du den

Det er urettferdig at bare en i parforholdet skal få gleden. Urettferdighet er jo ikke bra, så da er dette en super løsning.

Klikk her for å se nærmere på den

Alt i ett. I en pakke.

Her finner du den

Lurer du på hva det er? Her er svaret

Perfekt for paret som vil ha en het romjul. Her får man 10 gaver på 10 dager.

Sjekk den her

Her får du både Yoga og sex samtidig. For de virkelig avanserte, og godt nok trente.

Sjekk her

Ikke kjøp denne hvis du har sett Gerald's Game på Netflix, eller joda... det er mulig å komme seg fri.

Kikk nærmere på den her

Dette er en virkelig heftig lærpisk med 40 lærhaler.

Her finner du den

Dette er noe av de mer avanserte du kan prøve som par, og - ja, du ser navnet under. Godt det snart er jul...

King cock strap-on

Dette er virkelig ikke noe for en noe annet enn en lille julaften. En sexmaskin som er den mest teknologisk avanserte på markedet, og skal etter sigende være best i test.

Her kan du kikke nærmere på den.

Høres ut som et smarthjem, ser ut som noe til et smarthjem... er elektrosex.

Høres det ut som en greie som kan erstatte ribbe og pinnekjøtt?

Hva med 50 måter å ha sex på? Som skrapeposter? Perfekt for soverommet.