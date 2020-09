De 69 råeste gavene du kan kjøpe

Ferieturene er utsatt på ubestemt tid. Sosiale arrangementer er redusert. Gavene trenger du derimot ikke å holde tilbake på.

2020 blir ikke året de fleste av oss kommer til å huske som året vi dro på de lange feriene, opplevde de store festivalene eller sosiale arrangementene.

Vi har derfror sett på de 100 råeste gavene du kan velge å bruke pengene på nå. Gavene som gjør at du, og den som får gaven, vil huske overrekkelsen med særdeles positivt fortegn.

BREITLING Navitimer Automatic 35

1. Breitling Navitimer for kvinne. En klokke helt utenom det vanlige. Luksus fra øverste hylle. Koster 252 295 kroner sist vi sjekket, en pris satt ned fra den veiledende på 332 100 kroner. Her finner du den.

TAG HEUER Carrera Sort.

2. Tag Heuer Carrera for herrer. En klokke for evigheten. Polert titan. Prisen er 212 095 kroner. Du sparer 49 005. Her finner du klokken.

OPKIX One Kamera Dual HD 1080p

3. Opkix One Kamera Duel er et slags miniactionkamera som tar strålende video, og bildestabilisering. Dobbeltpakke til 5235 kroner. Her finner du dem.

Tärnsjö Garveri TG1873 Weekender

4. Tärnsjö garveri Weekender. Produsert for hånd i Sverige, via en økologisk garvingsprosess med bark, en prosess med aner og kunnskap fra 1873. Koster 21 999 kroner. Her finner du dem.

5. Ground Mittens. Dette er hansker de fleste kvinner vil elske på kalde dager. I 100 prosent geiteskinn. Koster 900 kroner. Her finner du den.

6. Womanizer Premium. En kvinnes beste venn i luksusutgave. 1 899 kroner. Her finner du den.

Y-3 Runner 4D blir utsolgt fort.

7. adidas Y-3 Runner 4D. Premium løpesko som ser utrolig bra ut. Koster 4 499 kroner. Her finner du skoene.

Amberly Cosmetics første aldringstegn.

8. Amberly. En hudpleiepakke for de første aldringstegnene. 4 455 kroner. Her finner du pakken.

Rayvolt Cruzer er inspirert av klassiske motorsykler som Indian, 60-tallets Cafe Racere og de legendariske syklene – Californian Beach Cruiseres.

9. Rayvolt Cruzer Power. En el-sykkel som er bittelitt tøffere enn de fleste andre. Koster 42 999 kroner. Her finner du den.

10. DOVO barberkniv. Premium barberkniv i ypperste kvalitet. Karbonstål. Koster 2 999 kroner. Her finner du den.

11. Manduka Pro yogamatte. Deilige yogamatter av ypperste kvalitet. 1 699 kroner. Her finner du mattene.

12. Handle Expedition 100. Denne ryggsekken er en premium sekk som virkelig tåler det meste. Koster 5 624 kroner. Her finner du den.

Apple iMac Pro 5K 27

13. Apple Imac Pro 5k. En vakker og kraftig maskin. Koster 58 199 kroner. Her finner du den.

14. Rigid Adapt 50'' lysplanke. En LED-planke for bilen. Innovativ og kul. Her finner du den.

15. Ferdig montert garasje med elbil-lader. En perfekt gave til den som har alt, men som mangler et godt sted å lade bilen. Her finner du pakken.

Laguiole er en liten fjellandsby i Sør-Frankrike som har en stolt håndverkstradisjon.

16. Laguiole en Aubrac somelier vinåpner. Bak hver eneste åpner ligger nærmere 200 arbeidstrinn for håndverkeren som står bak verket. Koster 3 602 kroner. Her finner du den.

17. Harman Kardon Citation Tower. Deilige høyttaler som ser like kule ut som de høres ut. Koster 25 000 kroner. Her finner du dem.

18. Mags soft 3 seter sofa. Premium sofa. Funksjonell og vakker. Koster 80 797 kroner. Her finner du den.

19. JBL PartyBox 1000. Kraftig festhøyttaler med lyseffekter. Koster 10 000kr. Her finner du den.

20. Viper champagnesabel. Eksklusiv vakker Champagesabel med blad i damast - limited edition!Her finner du den.

21. Kama Sutra parvibrator. En luksusgave for begge. Koster 2 499 kroner. Her finner du den.

Den unike Kogle Pendel fortjener særbehandling.

22. Louis Poulsen PH Artichocke kobber. En premium lampe i moderne og klassisk design. Koster 106 695 kroner. Her finner du den.

23. GARMIN tactix Delta Solar Ballistic edition. En rå GPS-smartklokke til 14 015 kroner. Her finner du den.

Gliding sideveggkonstruksjon gir en sømløs, glatt overflate til begge sider av skien og sikrer reduksjon av friksjon for forbedret ytelse.

24. Fischer Speedmax 3D Classic Plus. Superski for deg som liker å gå først. Koster 6800 kroner. Her finner du den.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP

25. Samsung Galaxy Z Flip. Den kuleste telefonen på markedet koster 17 553 kroner. Her finner du den.

26. Love Botz - The Milker Automatic. En maskin kun for gutta. Her finner du den.

27. Reebok Victoria Beckham Jogger. En joggebukse designet av Victoria Beckham. Kroner 3 199. Her finner du den.

28. Mountain Equipment Kryos. Sovepose for den som vil ha det beste. Koster 9 699 kroner. Her finner du den.

Jack Daniels og BBQ er koblet sammen, og Primo har sammen med Jack daniels laget denne spesielle modellen av den kjente Primo Oval XL 400

29. Jack Daniels Primo Ceramic Grill. Det finnes griller, og så finnes det denne. Koster 25 955 kroner. Her finner du den.

30. Abilica Express Multiapparat. Treningssenteret for eget hjem. Her finner du den.

31. Shiseido Bundle deal. Krem og serum i en pakke til 1 971 kroner. Her finner du den.

Commencal Meta Power SX Race E-Bike

32. Commencal Meta Power 29. Ny sykkel for 2021. E-sykkel som går fort. Koster 65 000 kroner. Her finner du den.

33. Eton Navy 3D. Dette er skjortene for den som vil ha det beste. Koster 1999 kroner. Her finner du den.

34. Hillerstorp Wellington utendørs barbord. Hvitkalket dyrket teak med parasollhull. Her finner du bordet.

Et praktisk og stilrent sidebord med flere oppbevaringsmuligheter.

35. Caorle sideboard. Sidebord med stamme av mangotre og bordplate av granitt. Her finner du det.

36. Celestial Black Diamond. Dette er hudkremen som er litt bedre til en noe høyere pris (5 625 kroner). Her finner du den.

37. Creed Aventus Flacone Splash. Det er parfymer, og så er det slike dufter for menn. Denne koster 5 689 kroner. Her finner du den.

38. Celine Black Python Medium Luggage. En stor nok veske til premium pris. Her finner du den.

Porsche Design-solbriller.

39. Porsche Design solbriller. Nydelige solbriller med klassisk design til 5 179 kroner. Her finner du dem.

40. Nike Adapt Auto Max. Premium sneakers til 4 299 kroner. Her finner du skoene.

41. Parajumpers Right Hand Base. Premium jakke til 8 999 kroner. Her finner du jakken.

42. Alessi Circus nøtteknekker. En designperle til 11 500 kroner. Her finner du den.

43. Dior catstyle. Premium designsolbriller til henne. Pris? 14 743 kroner. Her finner du solbrillene.

44. Bok: Louis Vuitton - The Birth of Modern Luxury. En luksusbok om et luksusmerke. Her finner du boken.

45. Emporio Armani sekk. En klassisk sekk fra et toppmerke. Koster 2 581 kroner. Her finner du den.

Batman Shogun astride his war horse

46. Royal Selangor Limited Edition. En statue av Batman. Koster 1 500 pund. Her finner du den.

SIGR All In setter inneholder alt den moteriktige mannen har bruk for når det kommer til personlig pleie.

47. Sigr All in set. Et perfekt sett med alt en moderne mann trenger for personlig pleie. Her finner du settet.

48. ATV Hunter 200. En ATV som er tøff nok for norske forhold. Her finner du den.

49. Helly Hansen Arctic Patrol Modular Parka. Det finnes jakker, og så finnes det denne utrolige oppfinnelsen. Her finner du den.

50. Lenovo ThinkPad P53. Dette er en virkelig rå bærbar PC. Her finner du den.

Ravensburger 18 000.

51. 18 000 brikker puslespill Paris. Et supert puslespill med veldig mange brikker. Koster 1 500 kroner. Her finner du det.

52. GS3 Espressomaskin. Denne maskinen er det ypperste av kaffelaging. Koster 73 920 kroner. Her finner du det.

53. Anneks Harry. Et lite anneks som koster 179 995 kroner. Her finner du det.

54. Riedel New World Shiraz. Strålende glass. Premium. Her finner du dem.

55. Slakterbenk. Man må jo ha sin egen slakterbenk! Her finner du den.

By dine slitne, støle muskler på en luksuriøs spabehandling hjemme med vår bærbare, infrarøde badstue!

56. Zenkuru badstue. Dette er en badstue du kan ha i stua. Her finner du den.

57. Polo Ralph Lauren badekåpe. En vinner. Klassiker. Her finner du den.

Toppmodell med Full Backlight, Ambient Mode, ultra-eksklusivt Zero Design og kun én kabel til skjermen.

58. Samsung QE85. Den råeste tven er en super gave. Koster 119 990. Her finner du den.

Snoopy designet av de legendariske designerne Achille og Pier Giacomo Castiglioni i 1967 og er laget av blank metall og marmor.

59. Bordlampe Snoopy. Morsom designperle til 10 600 kroner. Her finner du den.

60. HW Slow Juicer. En profesjonell juicer til 13 420 kroner. Her finner du den.

61. Dji Mavic 2 Pro drone. En superdrone med smart kontroller. Her finner du den.

62. Muuto Stacked system. En hylle litt bedre enn de fleste. Her finner du den.

63. Suzanne Kalan 18k. Et smykke litt utenom det vanlige. Koster 97 279 euro. Her finner du det.

64. Apple iPad Pro. Lesebrettet litt utenom det vanlige. Her finner du det.

65. Hardy Zephrus laksepakke. Stang og snelle. Koster 17 989 kroner. Her finner du pakken.

66. Woolrich Parkas. Jakke slik det skal være. Koster 7 699 kroner. Her finner du pakken.

67. Witt kjøleskap. Premium kjøleskap man virkelig legger merke til. Her finner du det.

68. Bag Trunk Marni. En veske utenom det vanlige. Prisen er 20 799 kroner. Her finner du vesken.

69. Smeg gasskomfyr. Vi avslutter listen med komfyren ingen misliker. Her finner du den.