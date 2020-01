De utrolige historiene bak 5 av verdens mest kjente merkevarer

Ikke alle historier om merkevarer er helt slik du skulle tro. Her får du historien til Nike, Tiger, Polo Ralph Lauren, Adidas og Hummel.

Noen selskapers historie er kort og med voldsom vekst, mens andre har en lang vei til toppen. Vi har tatt en kikk på noen av de utrolige historiene bak merkevarene.

Ralph Lauren som 29 år gammel, avbildet i GQ Foto: Zachary Freyman/Conde Nast via Getty Images

Den 28 år gamle Ralph Lauren jobbet som selger av slips etter å ha jobbet som selger hos Brooks Brothers, men klarte etter hvert å overtale selskapets sjef om å få sitt eget merke. I 1968 kom merket Polo på markedet, og i 1969 fikk han merket inn på Bloomingdale's i New York. To år senere begynte Ralph Lauren å lage kvinneklær.

Ralph Lauren trakk seg som administrerende direktør i 2015, men er fortsatt kreativt ansvarlig og styreformann. Sønnen til jødiske immigranter fra Hviterussland (hans egentlige etternavn var Lifshitz) er etter sigende nå verdt 6,3 milliarder dollar.

Selskapet har i dag 18 250 ansatte.

Rudolf og Adolf Dassler laget sportssko sammen i sin mors vaskerom i Herzogenaurach i Bayern fra tidlig på 1920-tallet, og i 1924 registrerte de selskapet Gebrüder Dassler Schuhfabrik.

Jesse Owens med tyske sko under OL i Berlin i 1936

De to brødrene var likevel sjeldent enige, og skal man tro de historiske kildene da de begge ble medlem av NSDAP i 1933 så var det en av brødrene som var noe mer ivrig enn den andre. Spesielt kan det tilskrives at Adolf Dassler lånte bort sko til Jesse Owens i hans trening til OL i Berlin i 1936 mens hans bror vervet seg til hæren.

Etter den andre verdenskrig hadde brødrene kranglet så mye at de gikk hver sin vei. Adolf Dassler startet Adidas, mens hans bror startet Puma.

Det vesttyske landslaget brukte Adidas-sko i 1954. Legg også merke til at dommeren også har Adidas-sko.

Selskapet fikk sin store vekst etter at det tyske landslaget vant fotball-VM i 1954 med skruknotter. I dag er Adidas verdens nest største produsent av sportstøy.

Maskinsyersker hos Schwartzman & Nordström i 1907, selskapet skiftet navn til Tiger i 1923 Foto: Thure Nihlén/Digitalmuseum Se

Den 1. oktober 1903 startet Marcus Schwartzman og Hjalman Nordström et selskap i Kungsgatan 19 i Uddevalla, cirka en time fra norskegrensen. Deres idé var å ferdigsy dresser i ulike størrelser på forhånd for å eliminere den lange prosessen med å skreddersy på bestilling. Schwartzmann & Nordström skiftet i 1923 navn til Tiger, og var den største konfeksjonsfabrikken i Nord-Europa i 1936 med over 1 000 ansatte.

Tiger ble etter hvert så populær som modell at man satte opp Tigerkläder som skilt over fabrikkbygningen (navnet Schwartzman & Nordström står på siden av bygningen). Bildet er tatt en gang mellom 1923 og 1949.

Navnet Tiger var basert på en av de tidlige modellene fra selskapet, og siden den ble så populær satte man opp et skilt hvor det stod Tigerkläder på taket på fabrikken. Til slutt skiftet hele selskapet navn. Visstnok skal navnet komme fra at en av beste syerne var utenlandsk av opprinnelse, og da han skulle forklare hva slags stoff dressen var sydd av sa han etter sigende bäst tiger (tyger er stoff på svensk).

Lagerlokale til Schwartzman & Nordström. Etter det vi har klart å få rede på er det innehaverne som er avbildet, og at mannen til venstre på bildet bruker Tiger-dressen som senere ga navnet til selskapet.

Hovedkontoret til Tiger er nå i Stockholm, og selskapet eier i dag ikke sine egne fabrikker. Rundt 140 mennesker jobber i Tiger som i 2017 hadde 441 milioner i omsetning.

Dette merket ble startet i 1919 av Albert Messmer og broren hans Michael Ludwig Messmer i Hamburg. Navnet var Messmer & Co, og i 1923 lanserte man en kolleksjon kalt hummel (humle). Under andre verdenskrig ble deres hovedkvarter bombet sønder og sammen, og åtte år etter krigen skiftet selskapet navn til nettopp Hummel.

Selskapet vokste seg stort ved å være en av de første som sponset idrettslag, og dermed vokste populariteten.

I 1975 kjøpte den danske importøren av merket opp hele selskapet, og flyttet hovedkvarter til Danmark i Århus.

Den originale logoen til Nike fra 1971

Blue Ribbon Sports ble startet av friidrettsutøveren Phil Knight, og hans trener Bill Bowerman i 1964. Selskapet startet med å selge det japanske merket Onitsuka Tiger fra bagasjerommet til treningsbussen deres. Etter hvert vokste selskapet så mye at de i 1967 kunne ha en fulltidsansatt i selskapet.

Syv år senere begynte kontrakten å gå ut for importen av merket, og Blue Ribbon Sports begynte å produsere sine egne sko. Med pengene man hadde tjent på importen og salget av de japanske skoene utviklet Blue Ribbon Sports sine første egne sko.

Selskapet skiftet samtidig navn til Nike. Resten er historie.

Nike har 73 100 ansatte.

