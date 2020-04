De viktigste tingene til turer i skog og mark

Ferie i norske skoger kommer med noen ekstra krav til utstyr.

Ser du amerikanske filmer er det lett å tro at skogen er full av monstre, hemmelige laboratorier og store, farlige dyr. Fakta er vel nærmere at skogen er mer full av små sår, gnagsår og noen stikk fra insekter.

Og, siden vi snakker om Norge: Litt regn, stein og noen kalde netter.

Vi har derfor laget en liten handleliste for deg som skal ut på tur, uten å bli sur.

Godt førstehjelpsutstyr er viktig for turen i skogen. Man vet aldri hva som kan skje!

1. Førstehjelp

Du trenger et lite sett med utstyr for turen som kan hjelpe deg om en liten ulykke skulle skje. Et lite kite med plaster, gnagsårhjelp og defiserende servietter er greit å ha i sekk eller bag. Vi har plukket ut to sett som vi anbefaler:

Apotekhjem: Snøgg Active First Aid Hike

Milrab: Lifesystems Explorer Kit

PS! Skulle du ønske en mer komplett, større pakke kan Mountain Leader være løsningen.

Det er ikke helt slik det er å sove i skogen. Du trenger et godt underlag.

2. Liggeunderlag

Dessverre ble ikke jorden skapt, tilpasset eller formet slik at den alltid sørger for de beste liggemulighetene. Et godt liggeunderlag kombinert med frisk luft kan på den andre siden sørge for tidenes søvn.

Milrab: Therm-a-Rest - varme og lett å bære med seg

Milrab: Therm-a-Rest Mondo King 3D - stort, opplåsbart for luksussøvnen

XXL: Sea to Summit Mat Camp - praktisk og behagelig

Skittfiske: Exped Downmat - for ekstreme temperaturer

Det er fint med en tur i skogen, men det å få et stikk kan være irriterende.

3. Kløe, maneter og mygg

Mygg. Knott. Og alt mulig annet som får det til å klø kan irritere selv den roligste yogaelskende veganer (mulig det kun er fordommmer om at disse er rolige, altså). Uansett: Det finnes løsninger!

Apotekhjem: Mygga på stikket - kan også brukes på brennesle og andre kløer enn mygg

Lyko: Insektsgel - fungerer også på brennmaneter

Apotekhjem: Antimygg roll- on - ikke den deoen som lukter best, men med denne slipper du litt mer av den over.

Milrab: Hengekøye med myggnetting - så kan du hoppe over begge de to over

Fjellsport: Myggjager - skal holde myggen unna i 20 kvadratmeter

Med en god sekk på ryggen kan det bli mye enklere å komme seg til topps

4. Sekk

Norge er et land bygget på god bruk av sekk. Gode ryggsekker har vi båret rundt i hele landet, ut på stranden og opp på fjellet.

Amfibi: Osprey tursekk dame - testvinner

Addnature: Haglöfs Vina 30 - testvinner for herre og dame

Milrab: Tasmanian Tiger Range - for deg som skal ha med deg mye

Anton Sport: Osprey Tote - for deg som ikke skal ha med så mye

Telt. En herlighet så lenge teltet er godt nok. NB! Ikke alle teltplasser er like fine som dette.

5. Telt

Det er mulig du er proff teltbruker, og det er mulig du ikke har bodd i telt siden du for lenge, lenge siden var på en musikkfestival. Uansett er det greit å vite at telt ikke er telt. Store forskjeller i kvalitet, og hvor vanskelig det er å sette dem opp. Et godt utgangspunkt er et såkalt allroundtelt.

Addnature: Hilleberg Nammtj 3 GT - testvinner for hele året

XXL: Helsport Varanger Camp 8-10 - lavvotestvinner

Milrab: MSR Habitude 6 - familievennlig og stort

Bacon. I skogen. Perfeksjon.

6. Matlaging

Det er faktisk lite som er så tilfredsstillende som å lage mat ute i skogen, på fjellet eller ved stranda. Det er garantert kun psykisk, men det smaker bedre og er på mange måter mer ekte.

Anton sport: Eagle products kjelesett - tursett for den som vil lage mat

Widfors: Primus Omnifuel II - en testvinner

Milrab: MSR Windburner Combo system - for den som skal virkelig kjøre på

Anton sport: Bålkjele - for deg som skal lage kaffe, suppe eller en god gryte

Du kan også kjøpe ferdig turmat. Milrab har et stort utvalg.