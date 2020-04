Den nye Pondus-boken er en klassiker

For første gang kan du få tak i den komplette første boken med Pondus.

Den første Pondusboken kom i 2001, året etter at tegneserien hadde fått sitt eget blad. Det var fire år etter at serien for første gang hadde dukket opp i bladet Ernie.

Boken ble raskt en suksess, og solgte over 30 000. Likevel ble den utsolgt, og det er hele 13 år siden det var mulig å få tak i denne første boken.

For første gang komplett Pondus

Nå er den tilbake, men denne gangen er den komplett. Da den originale utgaven kom var det nemlig flere striper som ble utelatt, blant annet flere søndagsstriper. Alle disse er nå med. I tillegg er boken nå for første gang i farger.

Husker du Pondus som bussjåfør?

Så uansett om du har originalen eller ikke så er denne boken virkelig mye moro for alle fans av Pondus. Her får du se hvordan det hele startet med noen herlige introduksjoner av de kjente og kjære figurene. Husker du at Pondus var bussjåfør for eksempel?

