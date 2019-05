Den oppblåsbare sofaen Softybag er perfekt på stranda og festivaler

Den store sommerhiten de siste årene er endelig tilbake på lager.

Noen ganger dukker det opp dingser som rett og slett er geniale. Den oppblåsbare sofaen/madrassen Softybag er er slikt produkt. Den veier nesten ingenting og er enkel å ta med på stranda, en fet festival eller i parken på en lat sommerdag.

Den blåses opp ved at du drar den gjennom lufta. Deretter ruller du sammen kanten og bretter spennen - vips, så har du en chill sofa som står støtt på de fleste underlag.

I Norge er det Coolstuff som fører Softybag. Etterspørselen har imidlertid vært så stor at den populære dingsebutikken tidvis har vært utsolgt for sofaene. Nå i slutten av mai melder den norske country manageren Karoline Magnussen at de har fått den populære madrassen tilbake på lager.

Prisen er også satt ned med 300 kroner siden i fjor, så nå er Softybag latterlig billig!





Fakta om den oppblåsbaresofaen Softybag

*Oppblåsbar sofa – perfekt til hagen, stranden og festivalen!

*Fås i flere farger – velg din favoritt

*Enkel å fylle med luft: Dra den frem og tilbake for å ”fange inn” luften rundt deg – du trenger ingen pumpe

*Fyll opp cirka 70 prosent med luft, rull sammen kanten og fest spennen

*Holder på luften i inntil 12 timer

*Mål oppblåst: 175 x 75 x 50 cm

*Mål sammenrullet: 30 x 20 x 12 cm

*Vekt: 760 g

*Maksimal belastning: 400 kg

*Materiale: solid, gjenvunnet og giftfri nylon

*Rengjøring: Vaskes for hånd i lunkent vann