Denne boken kan bli husets vakreste møbel

En luksusbok om Louis Vuitton er selfølgelig så vakker og stilig som en bok kan bli.

Louis Vuitton ble født i Juraregionen i Frankrike, og kom til Paris i 1837. Han ble raskt en populær mann blant aristokratene i byen for hans vakre kofferter. Etter hvert ble han hyret inn som den personlige pakkeren og koffertmaker for keiserinnen av Frankrike, og i 1854 startet han sin egen butikk.

Resten er motehistorie, og den motehistorien kan du lese om i den utrolig vakre boken om motemerket Louis Vuitton. Den gigantiske boken på 560 sider følger merkets vekst og utvikling, forskjellige utgaver av alt fra vesker til klær, klokker og selvfølgelig kofferter.

Boken er like vakker som merkets moteprodukter, og har særdeles store mengder med vakre bilder og supre historier.

Dette er en bok som er et interiørmøbel, en vakker bok for bokhylle eller bord. En bok du tar fram i ny og ne for å kose deg med, og bli inspirert av.

