Denne helt spesielle vannslangen må du ha

Når den fylles med vann, vokser den seg tre ganger så lang. Når den tømmes, krymper den igjen. Dessuten floker den seg ikke.

Ok. Hvor genial kan egentlig en vannslange bli?

Vel. Vi kan begynne med de vannslangene som slett ikke er geniale. Du vet de av plastikk som aldri er lange nok, som vrir seg rundt og stopper for vannet akkurat i det du har fått det rundt hushjørnet? Eller hva med de gangene du skal prøve å få hele slangen samlet igjen? Ja, de ja.

Dette er ikke en slik vannslange.

Denne ekspanderende vannslangen er rett og slett helt genial

Blir ofte utsolgt

Nå er vi i gang med rengjøring og vask av hagemøbler, terrasse, sykler, bildekk, slik at vi blir klare til den fantastiske utesesongen. Da kan det være smart å sikre seg fjorårets bestselger – den ekspanderende hageslangen – slik at det blir enda enklere å få jobben gjort. Vannslangen ble utsolgt opptil flere ganger i fjor, og vi frykter det samme vil skje i år, for vi som har testet den skryter uhemmet av detet smarte produktet.

Den ekspanderende vannslangen er 10 meter lang, kan lett rulles sammen og ekspanderer til 30 meter med en gang den får vann i seg – om du vil ha den så lang. Den er også elastisk på en helt annen måte enn det du er vant til, og bøyer seg mer enn gjerne rundt hushjørner, ned bakke eller på den andre siden av et tre. Slangen er i lateks, er knall blå og den er også slik at den trekker seg sammen igjen med en gang du slår av vannet.

Vi nevnte at den ikke floker seg? Og at truten på slangen har svært mange forskjellige måter å sprute ut vannet på?

Dette er en meget sterk anbefaling. Hvis du noen gang trenger en vannslange så vil du ha denne. En slange så enkel å bruke at selv barn kan bruke den svært enkelt.

