Denne spillkonsollen er barnefavoritten

Skal du kjøpe en sikker barnevinner til jul er det ingen tvil om at Nintendo Switch er tingen.

Nintendo Switch er spillkonsollen til tradisjonsrike Nintendo. Selskapet ble startet for 130 år siden som en utgiver av spillkort, men er nå mest kjent for elektroniske spill.

Selskapet som har gitt ut Super Nintendo, Game Boy, Nintendo DS er her nå med den virkelig gode Nintendo Switch. Konsollen er helt genial i og med at den både kan kobles til en TV, samt bæres med seg for spilling i sofa, bil, fly eller seng.

Selve brukergrensesnittet, altså hvor enkel den er å bruke, gjør at små barn og store barn (voksne) kan bruke den like enkelt. Den krever ingen installering eller annet enn å lade den opp for bruk i en enkel lader som den settes nede i.

Det selvfølgelig største argumentet for Nintendo er likevel at selskapet har sine eksklusive spillfigurer som er elsket av så mange: Mario og Pokémon. Begge har nye spill i år: Pokémon Sword og Shield (15.november) og Super Mario Maker 2 (28.juni)

2019-versjonen har betydelig bedre batterikapasitet enn versjonen fra 2017, men den sistnevnte er samtidig ofte rimeligere i pris. Det er likevel kun noen få hundrelapper å spare, og det er verdt å kjøpe den nyeste versjonen.

Her finner du 2019-versjonen (3 390 kroner, inklusive gratis levering)

Laveste pris sjekket 11.11.2019: 3 390