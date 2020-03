Denne storselgeren redder innemiljøet

Hjemmekontoret har kanskje litt dårligere luftesystem enn ditt vanlige kontor, men det finnes en løsning.

Et godt innemiljø hjelper mot hodepine og andre plager. Der ditt vanlige kontor forhåpentligvis er tillaget for å kunne rense luften godt nok er det ikke sikkert at hjemmekontoret har samme løsning.

Dette bildet er liggende, men luftrenseren er stående.

Svaret på den nye utfordringen er en luftrenser. Har du et lite kontor, opptil 14 kvadratmeter er denne luftrenseren perfekt. Den kan styres over det trådløse nettverket, og har lavt støynivå. Det finnes også alternativer for større rom.

Her finner du den

Se alternativer for større rom her

Tilpasset arbeidsplass på hjemmekontoret er ikke like enkelt, men dette kan redde kroppen fra smertene.

Hva med å redde kroppen også?

Flere timer på kjøkkenbordet, en litt dårlig pult eller på sofaen med hjemmekontor kan ta knekken på selv den beste rygg.

Redningen er å få muskler, ledd og kropp få litt hjelp i hverdagen. Vi har plukket noen favoritter som kan redde ryggen fra selv den verste smerte.

Expain er nydelig for stive og ømme føtter, og både varmer og masserer føttene.

Merkelig nok kan du få ganske ømme og slitne føtter ved å sitte mye stille. Det har med blodomløp å gjøre, og den deilige løsningen er den appstyrte Expain Relax leggmassasje. Ikke bare er det godt, men det hjelper også særdeles bra. Du finner den her.

Denne massasjestolen kan redde mange nakker og rygger.

Når du sitter stille kan det i utgangspunktet være vanskelig å få massasje samtidig, men det er helt til du oppdager Zenkuru massasjesete med varme, vibrasjon og mange innstillingsmuligheter. Masserer nakken, skuldrene, ryggen, hoftene og baksiden av lårene. Styres med fjernkontroll, og har mange innstillingsmuligheter som lar deg konsentrere massasjen om et bestemt område eller massere hele kroppen, og festes enkelt til en stol eller en sofa. Her finner du den.

Alternativ: Sjekk også ut denne trådløse ryggmassasjeputen.

Hvis du vil ha en litt mindre massasjehjelp som kan brukes over mye av kroppen så kan den trådløse multiløsningen med fire forskjellige hoder være en veldig god løsning. Du finner den her.

Sjekk også ut denne: Zenkuru Massage Gun - dyp vibrasjonsmassasje!

PS! Hvis du tenkte på den andre typen av massasjeapparater kan vi peke deg denne retningen her.