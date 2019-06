Derfor er turskoen Crispi S.W.A.T EVO så populær

Den slitesterke og behagelige støvelen er en bestselger hos Milrab. Nå får du den til en knallgod pris.

Crispi S.W.A.T EVO får enormt gode tilbakemeldinger av kundene til Milrab, og det er ikke uten grunn.

Skoen, som har 5/5-stjerners rating, er nemlig en halvhøy spesialmodell i mykt skinn, med solid slitestyrke, svært gode gåegenskaper for lange dager med vandring eller jakt.

Med full grain-lær og Gore-Tex Insulated Comfort Footwear-membran holder skoen deg tørr uansett værforhold. Støvelen har også en komfortabel fleks som gjør at den føles som joggesko på bena.

Selv om vekten er lav, sørger Crispi Skeleton Frame for meget god stabilitet i støvelen. Det smidige læret former seg godt til foten og sørger for god støtte.

S.W.A.T EVO har en VIBRAM® yttersåle med 2 lag EVA som gir god isolasjon og demping. EVA er en non-slip antistatisk såle som sikrer godt grep mot underlaget med et patentert gripemønster. En utvendig ankelknoke-beskyttelse i glassfiber beskytter deg mot slag og spark.

Akkurat nå har Milrab satt ned S.W.A.T EVO med 27 %. Sjekk hvor billig du får den populære skoen nå!

Her er noen brukeranmeldelser for Crispi S.W.A.T EVO fra Milrabs kunder.

C. Bismo (16.06.19)

Det må være de beste par sko jeg har eid, passform, luftig og behagelig selv etter flere timer på. Og er vell faktisk de første skoene i mitt liv som jeg har syntes det har vært behagelig uten sokker også.

Andreas (03.05.19)

Fantastiske støvler! Funker godt som fjellstøvler/jaktstøvler. Lette, myke, god støtte, sitter perfekt på foten! Beste jaktstøvler jeg har hatt! Anbefales!

Mathias H. (13.04.19)

Fantastisk gode sko både vinter og sommer. Brukt i 3 år og fortsatt helt vanntette. Anbefales!

Jon S. (09.04.19)

Beste skotypen jeg har brukt. Bruker de året rundt på alle slags underlag. Andre paret jeg er i gang med. Skopuss i ny og ne er det eneste vedlikehold, utenom vanlig rengjøring. Har gått England på tvers og vandra rundt Mont Blanc i slike sko, uten noe problem med føttene. 5 stjerners +

Martin K. (13.01.19)

De dyreste skoa jeg noen gang har satt på bena, men også de beste! Da jeg fikk dem, så de lette og tynne ut, nesten litt "billig". La ikke skinnet bedra, dem er helt fantastiske! Jeg fulgte likevel noen anbefalinger å gikk opp en størrelse, samt bestilte med myke såler og impregneringsspray. Bytta såler og grisa inn med spray, og siden har dem holdt meg tørre (i snø. Ikke prøvd regn enda). Jeg har brukt dem med både tykke og tynne sokker. En størrelse opp gir plass til begge deler, samt tæra kan fritt bevege seg uten at det blir tett med tjukke sokker. Anbefaler disse skoene uansett hva du foretar deg. Selv bruker jeg dem i forsvaret og ute privat. Kjøper disse igjen, helt klart!

Ukjent (30.04.16)

Dette er det mest behagelige skoene jeg har hatt! Helt fantastisk. Ække mer å si om saken.