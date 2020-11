Det har aldri vært lurere enn nå å kjøpe en Nintendo Switch

Det foregår en stor kamp mellom Playstation og Xbox, men vinneren er kanskje mye mindre.

De to store nyhetene innenfor gaming i 2020 er den nye Playstation 5 og den nye Xbox Series X. Disse konsollene er det man kaller nestegenerasjons-spillkonsoller med overlegen grafikk og ytelse.

Se vår guide her: Playstation 5 og Xbox Series X - hvilken er best?

For de aller fleste kan det likevel være lurt å se en annen vei: Nintendo Switch er kanskje den største spillsuksessen i 2020.

Det finnes to modeller du kan vurdere.

Nintendo Switch - fullversjon (4 090 kroner)

Nintendo Switch Lite (2 690 kroner)

Som navnet sier er den mindre versjonen en litt enklere versjon. Skjermen er litt mindre, man kan ikke ta av håndkontrollere eller koble den til TV. Samtidig veier den mindre, og har nesten like lang batteritid. I tillegg til at den koster mindre, selvfølgelig.

Topp 10 spill til Nintendo Switch

Har du en Nintendo Switch må du ha Super Mario Odyssey

Det kanskje beste med Nintendo Switch er de utrolige spillene. Konsollen har mange eksklusive titler som du kun får hos Nintendo, og siden det er kjente merkevarer som Super Mario og Pokémon snakker vi om populære ting. Vi har plukket ut det vi mener er topp 10 spill til konsollen.

1. Super Mario Odyssey. Hvis alle spill var så bra som dette ville vi egentlig bare spilt hele tiden. Super Mario, men bare annerledes og utrolig godt å spille. Særdeles imponerende. Her finner du spillet.

2. Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart er noe av det gøyeste du kan gjøre på en konsoll, og det har til og med kommet en Mario Kart med virkelig biler. Det koster litt, men begge spillene er sjukt morsomme. Her finner du Mario Kart.

3. Animal Crossing: New Horizon - dette spillet ble raskt et fenomen, og er en herlig pause fra vår hverdag slik den er i dag. Utrolig avhengighetsskapende, søtt og spennende. Lærerikt og morsomt på en gang. Her finner du spillet.

4. Pokemon Sword & Shield. Kanskje ett av de beste spillene i Pokemon-serien, og veldig gøy å spille for mange som liker Pokemon Go for eksempel. Her finner du spillet.

5. Stardew Valley. Et nydelig fint spill om å bygge din egen gård. Veldig koselig grafikk, men også mye å gjøre fordi du må ut for å finne ressurser. Her finner du spillet.

6. Diablo 3: Eternal Collection. Det finnes spill som passer best for voksne også på Switch, og denne versjonen av Diablo er veldig god. Hack 'n slash som det kalles. Her finner du spillet.

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - dette spillet kom i 2017, men er ett av de beste spillene som noen gang er laget uavhengig av konsoll. Strålende historie, masse detaljer og en herlig opplevelse. Her finner du spillet.

8. Hollow Knight. Dette spillet finnes på andre plattformer, men på Nintendo Switch er dette atmosfæreiske eventyret helt strålende. Plattformspill, veldig god historie og nydelig å spille. Her finner du spillet.

9. Super Mario Maker 2. Det skal sies at dette spillet var enklere og bedre på Nintendo Switch, men fordi det er nesten uendelig med brett laget av folk flest der ute (og, ja, det er gøy å lage egne brett) så er dette et virkelig fint spill for store og små som lar folk være kreative. Her finner du spillet.

10. Untitled Goose Game. Ok, i dette spillet er du en gås. Du er en gås som prøver å gjøre verden verst mulig for alle andre. Helt sinnsykt, helt utrolig bra. Spillet lar deg løse små oppgaver som har som mål å ødelegge for personene rundt. Hysterisk. Her finner du spillet.