Dette bør du gjøre i hagen om høsten

Høsten kommer tidsnok heter det, og hagen trenger høststell. Vi gir deg listen over hva du trenger.

Det er en glidende overgang i et land som Norge hva som er sommer, og hva som er høst. Med en sommer som for mange kan være som en normal høst er det også vanskelig å skille mellom årstidene.

For hagen er det derimot en naturlig vei gjennom året, og på høsten er det en del produkter som kan hjelpe til litt enklere hagestell og litt mer kontroll.

1. Fjerne løvet

En løvblåser er egentlig en luftblåser, og fungerer på snø på trammen og alt annet du vil ha flyttet på i hage og utenfor hus. Det er en enkel, kjapp og fin måte å få samlet ting på som skal flyttes eller du bare vil ha unna.

Vi velger Dewalt luftblåser som er stillegående, blåser i 144 km/t og har et godt batteri. Den veiledende prisen er 3 617 kroner, men du får den for 2 930 kroner nå. Her finner du den.

Du kan selvfølgelig også gå for en klassisk løvrake.

2. Trimme hekken

Det å trimme hekk og grener før vinteren er smart for å unngå at tung snø kan knekke grener, og ved å trimme en hekk gradvis smalere mot toppen gjør også at snøen faller av. Ikke trim for sent mot kalde dager siden hekken trenger litt tid på å sette seg etter trimming.

Vi velger Gardena Powercut, og den laveste prisen vi fant når vi skrev saken var 1 803 kroner her.

3. Gjøre plenen klar

Det er to ting du bør gjøre om høsten: La plenen få litt høstgjødsel, og plante gressfrø der plenen har flekker (disse spirer da til våren).

Her finner du høstgjødsel

Her finner du gressfrø

4. Plante busker og trær

Om høsten er det mer fukt i jorden, og trær og busker får lettere danne rot. De skal heller ikke vokse eller ha blomster, så da kan de konsentrere seg om å danne et godt fundament for våren som kommer.

Skaff deg en god, spiss hagespade som denne fra Fiskars og legg til rette for buskene. Kjøp busker på den lokale butikken.

5. Fjern fruktnedfall

Hvis du liker mange skadedyr i hagen kan du la være, men for alle andre kan det være lurt å fjerne fruktnedfall og legge det i en kompost. En god gammeldags høygaffel (grep) er fint å ha, og har du en del kvist og annet som må kvernes kan du investere i en skikkelig kompostkvern. Komposten kan du legge i en smart kompostkasse, som denne.

6. Rydd hagen

Nok en gang, liker du skadedyr som mus og snegler så kan du la være. Liker du det ikke bør du rydde hagen for ting som kan gi skjulesteder. Det kan også være lurt, om du ikke har plass til alt utstyr innendørs at du dekker til utstyr med presenning. Her finner du det.

Trenger du litt ekstra plass kan et drivhus være fint å lagre ting i. Sjekk utvalget her. Eventuelt kan du endelig få boden du har ønsket deg, som denne.

Samtidig, noen mus kan prøve å gjemme seg likevel og da bør du ha musefeller - her finner du den klassiske typen.

Husk også å koble fra alt som er mot vann, tøm alt vann ut fra alt som har vann i seg (inklusive spylere, og så mye du klarer fra slanger (selv om de tåler mer).