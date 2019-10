Dette er 9 gaver som Exit-gutta enkelt hadde bladd opp for

Noen gaver fortjener det ekstra fine silkepapiret. Vi har plukket ut 9 slike.

Klikk på bildene for å lese nærmere om disse 10 gavene som virkelig er noe for seg selv. Gaver som ingen av gutte i Exit hadde tenkt seg om to ganger før de kjøpte for en eller annen grunn.

Vi gjør oppmerksom på at dette er det ypperste av kvalitetsvarer, og prisen på enkelte av varene derfor kan være deretter.