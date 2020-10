Dette er adventskalenderen vi var redde for at vi ikke fikk tak i, så vi løste problemet for både deg og oss

Da butikken ble lagt ned i Oslo ble gode råd dyre.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ble startet i Kilchberg i Sveits i 1836, og er kanskje grunnen til uttrykket om sveitsisk sjokolade i vår moderne verden. Starten var et konditori som 9 år senere ble til fabrikk.

Nesten 200 år senere har Lindt over 14 600 ansatte verden over, og er en milliardbutikk. Deres sjokoladebamser og Lindor-baller er kjent over hele verden.

Hvert eneste år har vi i avdelingen som har ansvaret for Nettavisens nettbutikk kjøpt Lindt-kalenderen for å ha på jobben. Eller mer riktig, sjefen vår har kjøpt den til oss for å kose oss med i nedtellingen til jul. I høst, da vi nok en gang ønsket oss det samme viste det seg at den lokale Lindt-butikken i Oslo var borte.

Gode råd var heldigvis ikke alt for dyre siden vi hadde åpnet vår egen nettbutikk. Der hadde vi allerede tatt inn sjefens favorittsjokolade, Summerbird, og deres kalender - og da fant vi ut at vi kunne ta inn sjokoladekalenderen som er litt mer vanlig sjokolade-aktig (denne liker store og små like godt).

Kalenderen har de gode Lindor-kulene i miniutgaver, bamser pakket inn i gull og de klassiske minisjokoladene. Høy, høy kvalitet på sjokolade og mange klasser over de vanlige sjokoladekalenderne. Så om barna har vært ekstra snille så fortjener man dette, eventuelt om de voksne er snille nok.

