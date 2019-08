Dette er alt Super Mario-fans kan ønske seg

Prinsessen er i et annet slott, men det betyr ikke at du ikke kan fylle huset med sopp og annet gøy.

Super Mario for Nintendo kom første gangen den 13.september 1985. Det var likevel ikke første gangen Mario hadde vært med i et spill, det var nemlig han som hoppet over tønnene i Donkey Kong i 1981.

Mario er en italiensk rørlegger, og hans bror heter Luigi. De to er sammen Super Mario-brødrene.

Spillmessig er brødrene fortsatt aktive, og nå sist i det særdeles suksessfulle Super Mario Maker 2 for Nintendo Switch. Det er solgt over 330 millioner eksemplarer av alle Super Mario-spillene, noe som gjør serien til verdens nest mest solgte TV-serie (etter serien Pokémon).

Fans av serien finnes over alt, og vi har plukket ut noen særdeles strålende dingser for deg som bare elsker Super Mario.

Super Mario-lampe

Denne lampen er genial i sin nerdete glans med en håndkontroll som styrer lyset av og på.

Super Mario-krus som skifter farge

Hvis du vil sjekke om du har varm drikke eller ei i kruset er dette en finfin løsning.

Mario sopplampe

Denne trykker du på soppen på for å få lyset på. Slik skal det være spør du oss.

Super Mario spørsmålslampe

Denne lampen slår du også på for å få lys. Vi tenker oss at en kombinasjon av de to over er strålende.

Retro NES-kontroller

Ikke direkte Super Mario, men har du spillet på datamaskinen din kan du kontrollere den med en herlig retrokontroll.

Rørleggerkostyme

Dette er et uoffisielt kostyme, men søren heller. Hvem bryr seg sånn egentlig om det? Skal man hoppe opp og ned så går det like greit med dette.

Super Mario t-skjorte for barn

En klassiker. Rett og slett. Viktig å gi barna Super Mario før leksene tar dem.

Super Mario t-skjorte for voksne

Vis at du fortsatt har et barn i deg. Et eller annet sted.

Super Mario sjakk

Du kan se hvor matte folk blir etter en runde her.

Super Mario playset

Dette er for deg som virkelig har barnet i deg, eller har et barn som du kan bruke som unnskyldning.

Nintendo Switch med Super Smash Bros

Mangler du en switch? Det bør du ikke. Det er en strålende konsoll som både små og store elsker.

