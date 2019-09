Dette er årets erotiske julekalendere 2019

Skal du ha en ekstra het advent så er dette julekalenderne du bør vurdere.

Hvis din advent skal være av det hetere slaget så er dette adventskalenderne du bør se etter.

Nytelse julekalender har blitt utsolgt de siste årene, og er en garantert vinner for erotisk førjul.

Nytelse - erotisk julekalender 2019

Denne adventskalenderen har blitt utsolgt de fire siste årene. Gavene passer for par, og har en verdi på over 4 200 kroner med en pris på 1 695 kroner. Julekalenderen har eksklusive gaver for både ham og henne som garantert gir en het advent.

Her finner du adventskalenderen for voksne

Den erotiske adventskalenderen fra Kondomeriet har et spennende utvalg for par.

Kondomeriet - erotisk julekalender naughty and nice

Noen er snille, andre ikke fullt så snille. Denen adventskalenderen fra Kondomeriet har et spennende utvalg for par som ønsker å utvide horisonten.

Her finner du Kondomeriets adventskalender

Den erotiske adventskalenderen til Passionfruit har blitt testet, og har blitt godkjent av TV 2 Hjelper Deg.

Passionfruit - testvinner hos TV 2 Hjelper Deg

Den erotiske adventskalenderen til Passionfruit fikk terningkast 5 av TV 2 Hjelper deg. Folkene bak har sagt at årets utgave er enda hetere enn tidligere.

Her finner du den

Bak de 24 lukene skjuler det seg massasjeprodukter, sexy leker og fantasieggende tilbehør til en verdi av rundt 3200 kroner.

Orion erotisk julekalender

Det behøver ikke bare å være på julaften at nissen kommer. Denne adventskalenderen er proppfull av produkter, og er et seriøst forsøk på å gjøre hele førjulstiden til en partid.

Her finner du den