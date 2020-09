Dette er årets julegave: Nintendo Game & Watch Super Mario

Første gang spill ble allemannseie var på grunn av en kalkulator på toget.

Spilldesigneren Gunpei Yokoi hadde laget en del elektroniske leker da han på toget i Japan så en forretningsmann leke seg med kalkulatoren.

Som ansatt i det legendariske spillselskapet Nintendo tenkte han at her lå det en mulighet. Selskapet hadde laget kortspill og brettspill siden 1889, og hadde hatt en viss suksess i et samarbeid med Mitsubishi på spill for TV: Color TV-Game.

Game & Watch Super Mario Bros er årets julegave 2020

Yokoi mente likevel det kunne være et stort marked for bærbare, mindre spill og i 1980 kom det første Game & Watch fra Nintendo. Samme selskap ville fem år senere lansere Super Mario Bros for en hel verden, et spill som også ble gitt ut på den legendariske bærbare spillmaskinen.

Nå, i anledning at Super Mario Bros har kommet inn i den virkelige voksne aldersgruppen fra 35 til 50, kommer Game & Watch Super Mario Bros. tilbake.

På den oppdaterte fargeskjermen kan du spille: Super Mario, Super Mario 2 og det originale Super Mario-spillet fra den gamle Game&Watch-serien. Dette er en julegave som vil glede store og små like mye. Vi mener derfor at denne retropakken er årets julegave 2020.

Konsollen vil kun komme i et begrenset opplag.

Du finner den her