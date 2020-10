Dette er de gode kjøpene du gjør på årets største Amazon-salg

Vi guider deg til hvordan du kan finne de gode kjøpene for oss nordmenn som må betale toll og moms.

Tirsdag og onsdag denne uken holder Amazon sitt årlige gigantsalg. Slik handler du fra Norge.

Vi viser deg hvordan du gjør gode kjøp på denne dagen. Foreløpig har kun den engelske butikken åpnet sine tilbud, siden det er forskjell i tidssoner mellom Europa og USA. Du kan likevel kikke på noen forhåndsdealer i USA her.

NB! Amazon i både England og USA legger på toll og avgifter ved utsjekk. Det betyr at varene er klarert før de kommer til grensen.

Du må være Prime-medlem for å kunne handle på salget. Er du ikke det fra før kan du få 30 dager gratis her.

Du får hele bokserien med Game of Thrones-bøkene til 22 pund. Normalprisen er 65 pund.

Det er ikke lenge siden Dagens Næringsliv omtalte den gigantiske nettbutikken Amazon som en bokbutikk. Riktignok startet Amazon som nettopp kun det, men bøker er nå bare en del av det gigantiske utvalget. Det betyr ikke at du ikke kan gjøre store kupp, slik som hele Game of Thrones-serien til litt over 200 kroner. Den store fordelen for oss i Norge er at det ikke er toll og moms på bøker.

Her finner du boktilbudene fra England

2. Merker du ikke finner i Norge

Iuga er smarte treningsbokser med plass til mobil og nøkler. Er den store bestselgeren hos Amazon både i England og USA.

Klær kan du gjøre gode kupp på, men det er spesielt på merkene som ikke er i vanlig salg i Norge du kan tjene mest. Eksempelvis kan du kjøpe Amazon-bestselgeren Iuga Yoga pants med 50 prosent rabatt. Prisen blir 370 kroner med toll og avgifter til Norge.

Her finner du alle kleskuppene

Amazon har egne merker som de slår mye av på under Prime-dagene. Dette er kvalitetsmerker til normalt også lave priser.

PS! Det er ofte spesielt lave priser på merkene fra Amazon selv. Du finner disse merkene her, og disse er ikke tilgjengelig i Norge.

3. Fra lokale og små butikker

Det er mange små butikker som selger varene sine gjennom Amazon. Her er fire eksempler fra Amazons britiske storbutikk. Ikke alle sender til Norge, men her kan du gjøre gode kupp på varer du normalt ikke får tak i!

En veldig dårlig skjult hemmelighet som ofte blir lagt fram på tilpasset måte i Norge er at Amazon selger veldig mye også fra mindre butikker. Ikke alle disse sender til Norge, men mange gjør det. I tillegg: Særdeles mange av disse har et utvalg du ikke finner i Norge, så er det ting du spesielt savner fra det store utlandet kan du finne det her.

Her kan du sjekke utvalget i den engelske butikken

Sjekk for eksempel disse særdeles smarte mikrofiber-håndklærne som selges av butikken Paraboo gjennom Amazon.

Her finner du dem

4. Smådingser og gadgets

Smådingser og gadgets er det mer av i store markeder enn i Norge, og da er det kjekt at de også er på tilbud.

Store markeder lager flere gavetyper enn du normalt får i Norge, og inneimellom alle de tingene du er vant til å se i norske butikker kan du finne noen særdeles gode kjøp som passer utmerket til gaver. Slik som disse whiskeystenene som er satt ned fra 19,99 pund til 5,94 pund.

Her finner du alle tilbudene i den engelske butikken til under 15 pund

5. Elektronikk og større ting

Denne tannbørsen er satt ned med 70 prosent hos Amazon

Det er mulig å gjøre gode kjøp på elektronikk, selv om det ofte kan være rimeligere i Norge. For eksempel er en Philips Sonicare DiamondClean-elektrisk tannbørste med porto og toll/moms rimeligere nå på Primeday enn du får den til i Norge. Sjekk den her. Kanskje ikke så rart siden den er satt ned med 70 prosent så elnge lageret rekker.

Her finner du all elektronikk på tilbud

Lurer du på om det du finner virkelig er et godt kjøp? Sjekk prisen hos prisguiden.no her