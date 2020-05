Dette er designerlampen alle vil ha nå

En designklassiker som du kan bruke ute, inne og ta med deg.

Det var i 1971 Verner Panton kom med den ikoniske lampen Panthella. Nå har lampen kommet i en mindre utgave som er bærbar. Den nye og batteridrevne versjonen har en innebygd LED-pære med en batteritid på 5 timer ved full lysstyrke.

Verner Panton (t.v.) og lampen Panthella (originalen) til høyre.

Verner Panton (1926-1998) er berømt for sin inspirerende og fargerike personlighet. En unik person med en spesiell sans for farge, form, lysfunksjon og rom. I løpet av karrieren introduserte Panton en rekke moderne lamper med en helt annen personlighet enn andre skandinaviske lamper på denne tiden. Med en påfallende tro på formens ubegrensede muligheter skapte han et helt nytt sett med teorier om lysets funksjon og innflytelse.

Hans klassiske Panthella finnes i særdeles mange stilfulle hjem, og er nå altså kommet i en bærbar versjon.

