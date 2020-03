Dette er dingsen som alle vil ha til hjemmet

Det å være litt sikrere i eget hjem kan nesten ikke overvurderes. Om dette er hus, hytte eller kan selvfølgelig være opp til noen og enhver.

Sannsynligvis er det en av grunnene til at ett av verdens mest solgte elektroniske produkter er nå de trådløse wifi-overvåkningskameraene som varsler deg på din smarttelefon. Ved å gi deg litt bedre oversikt, og mer sikkerhet er det en rask vei til å sjekke alt fra uvedkommende på døra til om det er mye snø på hytta.

Vi har sammen med NetonNet valgt ut et prisgunstig og godt kamera som tåler vind, vær og har en gratis skytjeneste for lagring av video.

Kameraet TP-Link KC200 er et genialt kamera fordi det løser både ønsket om følge litt mer med samtidig som det gir ekstra muligheter. Kameraet gir deg varsel ved bevegelse ved ditt hjem.

Kameraet kan gi en sirene om du velger det etter at du har fått varsel om bevegelse.

Sirene og toveis-kommunikasjon

Uansett om det er dag, natt, regn, sol eller snø så overvåker og rapporterer kameraet direkte til deg via notifikasjoner på din smarttelefon. Det er en innebygd sirene som kan brukes for å skremme unna uønsket besøk, en toveiskommunikasjon så du kan snakke med besøkende på døra (for eksempel ved leveranse hjemme) og lagring i skyen av video som kameraet tar opp.

Det at du enkelt kan montere kameraet, koble det opp mot en skytjeneste hvor video lagres og at det for litt mer avanserte også kan stemmestyres gjennom Google-assistenten gjør at det prisgunstige kameraet er mye sikkerhet for pengene.

Her finner du kameraet