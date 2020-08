Dette er høstens nyheter for mannen med stil

Skal du kle deg skikkelig i høst er dette plaggene du bør gå for.

Det er ingen myte at de som kler seg bra gjør det bedre, både i privatliv og på jobb. Selv fra videokamera på hjemmekontor har hva man har på seg en effekt.

Kelton Research gjorde en undersøkelse i 2011 som viste at menn som kledde seg bra fikk oftere lønnsforhøyelse, og hele 85 prosent av kvinner sier at stil var viktigere enn pengene til en mann.

Vi har tatt en kikk på høstens nyheter for den stilige mann, og gir deg de virkelig toppene.

Parajumpers har kalt jakken sin for et mesterverk, og det er det ingen tvil om at stemmer. Denne oppdaterte nyheten i høst er en klasse over det meste annet.

Det skal litt til for å kalle et vinterjakke for et mesterverk, men det er i dette tilfellet helt korrekt. Italienske Parajumpers har laget en slitesterk jakke med særdeles mange gode detaljer som karabinkrok ved krage, lommer som kan forsegles på armene og mye mer. Et mesterverk, rett og slett.

Polo Sport har et retro design i en klassisk preppy stil.

Dette er genseren som har tatt en tidsmaskin i sitt design, og blandet det med moderne kvalitet i klassisk preppystil. En sikker vinner.

Morris Blazer er en tidløs vinner, som blir litt oppdatert hvert år uten at det blir så mye at den ikke kan brukes år etter år.

En klassisk blazer i den evigvarende blåfargen som alltid fungerer. Morris er den klassiske herrebutikken i Stockholm som begynte å lage klær selv. Høy kvalitet, og tidløs design som har nok motesnitt i seg til å kunne bli brukt år etter år.

Håndlagede sko fra C.QP, som er et svensk merke. Skoene er laget i Portugal, og har en overflate av italiensk mokka.

Disse håndlagede skoene i italiensk mokka er strålende og stilig håndverk. Her får du toppsko som oser kvalitet og stil.

Melton Wool Topcoat er en ny versjon av et klassisk plagg som kan brukes år etter år.

Når det blåser kaldt, og du lengter etter varmen igjen så er en slik enkel og stilig jakke supert å ha hengende. Kan gå sammen med nesten alt, og er noen hakk over i stil fra mye annet. Det italienske ullet er av høy kvalitet, og stilen sikker.

Boss har laget det som må være den ultimate hjemmekontorbuksen. En bukse som er komfortabel nok hjemme, men som også kan brukes om du skal ute på et møte eller en rask tur på jobben.

Dette er hjemmekontorbusken fra Boss. Utrolig deilig å bruke, men stilig nok til å kunne være en del av et klassisk antrekk. Sitter som et skudd på de fleste.

Er det en sekk? Er det en bag? Svaret er at denne skinnsekken er en skinnbag også.

Skal du på en elektrisk sykkel, pendle eller bevege deg på flyreiser selv om verden er slik den er nå så er dette en stilig og kvalitetssikker løsning. En praktisk løsning hvor du får både en sekk og en bag som rommer nok av det du trenger å ha med til og fra møter, eller jobb. Laget i 100 prosent kuskinn.

Morris har nok en gan levert en klassiker i merinoull, og høstens nyhet er både deilig å bruke og har en herlig passform.

Dette er sannsynligvis en av de deiligste genserne du kan investere i denne høsten. I merinoull med en herlig hals. Klassisk design, og veldig god passform.

