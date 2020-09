Dette er NRKs julekalender 2020

Venter du på jula? I år er dette kalenderen du skal glede deg til på NRK.

I år satser NRK stort på en helt ny kalenderserie før jul. Stjernestøv hadde et budsjett på rundt 50 millioner kroner, det samme som Snøfall kostet.

NRKs adventskalender 2020

Stjernestøv handler om Jo, en gutt på ni år, som opplever at foreldrene skilles. Han må flytte sammen med moren og søsknene sine til et nytt sted, og opplever en vanskelig inngang i julemåneden. Han får besøk av ei jevnaldrende jente med navn Elly. Hun kommer fra et eventyrfolk kalt Stjernefolket.

Her kan du kjøpe den offisielle fysiske kalenderen til Stjernestøv

Ingrid Bolsø Berdal spiller i serien som naturlig nok har premiere den 1. desember.

Her kan du kjøpe den offisielle fysiske kalenderen til Stjernestøv

Denne eventyrlige boken har 24 spennende kalenderluker på forsiden. I tillegg følger det med en himmelhvelving-plakat hvor barna kan klistre på selvlysende klistremerker som følger med boka og press-ut-sider.

Dette er en helt ny og annerledes julekalender, med press-ut- aktiviteter og spennende aktiviteter for hver dag fram mot jul

Her kan du kjøpe den offisielle fysiske kalenderen til Stjernestøv