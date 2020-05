Dette er sexleketøyet for den kresne

Hvis du er ute etter det beste så er dette det du leter etter.

Det er selvfølgelig stor forskjell på ting. Noen ting er rett og slett bedre enn andre ting, og veldig ofte får du det du betaler for. Vi har derfor tatt en kikk på det aller beste sexleketøyet som finnes.

Vibrator

Alle vet at det er forskjell på motorer, og en vibrator er per definisjon med motor. En god motor gir bedre ytelse. Den velkjente rabbitvibratoren som blant annet fikk mye oppmerksomhet etter Sex og singelliv finnes i utallige versjoner, men den som er utviklet i samarbeid med Pornhub har kraftig motor som kan kobles opp mot - du gjettet det riktig - nettstedets videoer. Se den her.

Motormessig kommer også Pearl 2 interaktiv høyt opp. Som navnet sier er den interaktiv, som i og for seg alle vibratorer jo er. Det som gjør denne spesiell er at den kan kobles mot et manneleketøy og en app, så uansett hvor stor avstanden er... Den finner du her.

Du har muligens hørt om trykkbølger, og det er en sikker vinner nytelsesmessig. Kobler du det med vibrasjoner i en og samme oppladbare nytelse får du den sikre vinneren Duo Black. Sjekk den her.

Om det er slik at kun det beste er godt nok så er løsningen Erosicilator 2 Deluxe. En ekstremt kraftig vibrator med 6 forskjellige hoder. Dette er rett og slett dronningen av vibrasjoner.

PS! En litt mer avansert variant er denne: Rotating G&P-Spot Machine. En stor opplevelse.

Dildo

Den enkle måten å si det på er at en dildo er en vibrator uten vibrasjon, men det er ikke helt sant det heller. Dildoer er ofte uformet som en penis. Det er i hvert fall tilfellet med den helt utrolige Dildo Kakes Cock Tom of Finland. En dildo som er et samleobjekt. Sjekk den her.

Om ikke Tom fra Finland er greia, så hva med John Holmes? Den finner du her. En litt mindre naturtro er ståldildoen njoy Eleven.

Skal du likevel slå på den store trommen er det ingen tvil om at OLGA Gold 18 karat gold er helt utenom det vanlige. Her finner du den.

Leketøy for ham

Hvis du vil ha det virkelig beste kan du gå for en Bubble Butt, den største og mest naturtro vaginaen du kan kjøpe i sexbutikken. Se på den her.

Om det ikke er nok med kun et underliv så er løsningen kanskje en Love Magic Dakota. Denne dukken på 170cm har stemme og er særdeles naturtro. Kikk nærmere på den her.

Et alternativ er Bianca, som kalles den ultimate dukken. Den kan du kikke på her. En storselger er Shots Dolls Mandy, en sexdukke på 161cm. Se på den her.

Om dukke og underliv blir litt mye så er robotonanimaskinen Fleslight Launch løsningen. Se på den her.

For de avanserte lekene

De mest avanserte lekene kan trenge de beste leketøyene, slik som for eksempel the Cowgirl Sex Machine. Cowgirl er en sofistikert sexmaskin av høy kvalitet som tilbyr den ultimate seksuelle opplevelsen og har gitt kvinner multiorgasmer over hele verden! Se på den her.

Bondagekrysset får enhver kjeller til å bli noe helt annet. Her finner du den. Og skal det virkelig være avansert er denne løsningen: Shockspot Pleasure System.