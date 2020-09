Dette er våre 10 favorittdingser til kaffe og te

Kaffe. Te. Disse vidunderlige, varme drikkene vi kan kose oss med trenger gode dingser.

Kalde dager. Gode varme kopper. Vi gir deg våre favoritter til kaffe og te.

Kaffeguru George Sowden har designet denne fantastiske kaffekannen.

1. Hay softbrew for cupping. Designperle for å lage nydelig kaffe slik de beste baristaene gjør det? Ja, infusjonsmetoden lager nydelig kaffe. For de lange, deilige søndagene. Her finner du den.

Bialetti mokabrygger. Tradisjonell kaffe.

2. Bialetti mokabrygger er måten man lager kaffe på i Italia. Kaffen lages ved å fylle bunndelen med vann, og kaffebeholderen med finmalt kaffe. Så varmes dette direkte på ovnen. Kaffen smaker nydelig, og det er en super start på dagen. Finnes i forskjellige størrelser. Du finner Bialetti-originalen her.

Her finner du induksjonsplaten til Bialetti som du kan bruke for å få mokabryggeren til å virke på induksjonsovn.

Maskinen kan brukes med malt kaffe eller myke kaffeputer

3. Makita kaffemaskin. Dette er kaffemaskinen for tøffe miljøer. Går på batteri, og er nydelig på hytta eller der du jobber. Kaffemaskinens svar på en skikkelig traktor. Her finner du den. Her finner du den.

Melkeskummer. Fint for både te, kaffe og sjokolademelk!

4. Melkeskummer. Enten du vil ha en chai latte eller en kaffe latte så trenger du en god melkeskummer. Du kan enten gå for en håndholdt (vi velger denne fra Bodum) eller en en stående. Av de er det to typer, og vi anbefaler en av disse (basert på hva du selv foretrekker)

Bialetti cappucinatore for ovn (melkeskummer som du setter på stekeplaten)

Aerolatte frother (melkeskummer som har ledning)

Wilfa kaffekverner. Dyr. Normal. Rimelig.

5. Wilfa kaffekvern. Du trenger din egen kaffekvern om du skal ha virkelig god kaffe hjemme, og da kan du velge prisklassene til Wilfa:

Toppklasse Wilfa Uniform (laget i samarbeid med Tim Wendelboe) - 3 490 kroner

Normalklasse Wilfa elektrisk - 998 kroner

og den rimeligste Wilfa-kvernen koster 550 kroner her

Hvorfor Wilfa? Jo, det bruker vi selv og vi er veldig fornøyd.

6. Tekoker er genialt. Det er vannkokere som har en ekstra funksjon for å lage te. Vi elsker denne oppfinnelsen. Vi anbefaler en av disse to:

Severin te/vannkoker

Wilfa tekoker

7. Oppbevaringsboks

Kjøper du filterkaffe i pose eller kverner litt ekstra bør du oppbevare kaffen godt. En ordentlig boks som holder på aroma og lukt er viktig.

Dette er vår favoritt

Manuell kaffebrygging er mye enklere enn du tror.

8. Manuell kaffebrygging er en super måte å lage kaffe på. Du trenger to ting (vel, du trenger kopp, filter og kaffe også - det er mer universelt for mer i denne guiden).

Kaffebrygger pour over, manuell dripkaffe - vi liker Wilfas røde som du finner her

Vannkoker for å helle over kaffe - denne fra Kitchen Craft er vår favoritt.

The Tea Maker gjør hele jobben for deg. Legg din favoritt-te i den rustfrie beholderen, og velg ønsket te med hjelp av knappene.

9. Sage The Teamaker er temakeren du ikke trodde du trengte. Teelskerens svar på kaffetrakteren. Genial! Sjekk den her.

10. Moccamaster Antricit er kaffetrakteren du velger. Her finner du den.

PS! Savner du espressomaskiner? Sjekk her

PPS! Det mest elleville kaffe/te-produktet på markedet er denne smartkoppen.