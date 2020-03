Dette er vårjakkene du bør skaffe deg nå

Det går mot lysere tider, og med våren kommer nye jakker.

Det er lite som gjør mer for stilen enn en tøff jakke, så gjør deg klar for å pakke bort vinterens polfarerjakke og finne vårjakka som matcher nettopp deg.

Klassisk og stilren med trench

Det er mange vårjakker å velge mellom for deg med klassisk stil.

Trenchcoat fra HUGO - Parka fra Houdini - klassisk jakke fra GANT

Om du liker dobbeltspente trenchcoats eller enklere varianter, er det lett å finne en ny favorittjakke for deg som har en klassisk stil. Med en av jakkene over, er du klar til å gå rett på jobb, middag eller ut på bytur.

Innen den klassiske stilen kan du finne jakker med flere gode egenskaper, som denne fra GANT som er både vannavvisende og har god ventilering.

Her finner du flere klassiske vårjakker.

Rocka og tøff i skinnjakke

En kvalitets-skinnjakke er noe alle bør eie.

Skinnjakke fra Deadwood - Skinnjakke fra Emporio Armani - Skinnjakke fra Rockandblue

Hvis du vil ha et plagg som kan gjøre alle antrekk kulere, så er det en god skinnjakke du skal investere i. Sleng den over en t-skjorte for stilen James Dean gjorde ikonisk i sin tid, eller bruk den til en skjorte for en litt mer pynta variant.

Jakka over fra Emporio Armani kombinerer skinnjakke med bomberhals - to trendy jakkedetaljer i ett!

PS! Skinnjakka på bildet over fra Deadwood er det 30% rabatt på akkurat nå.

Flere skinnjakker finner du her.

Trendy og smart bomber

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor bomberjakka kommer tilbake år etter år.

Polo Ralph Lauren bomber -bomber fra Tiger of Sweden - vendbar bomber fra Tommy Hilfiger

Det er ingen tvil om at bomberjakka har kommet for å bli i motebildet, og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Varianten fra Tommy Hilfiger er genial, siden selve jakke kan vendes så du har to forskjellige jakker i ett.

Retrokul i denim

Denimjakker skriker vår, og passer perfekt med et par freshe sneakers.

Denim med for fra Calvin Klein - Replay denimjakke - Levi’s denimjakke

Denimjakker er et sikkert vårtegn. Merker som Replay og Levi’s er klassiske denimkonger, og stadig flere av de store merkene hiver seg på med egne varianter.

Uansett om du liker den klassiske retrostilen som Levi’s i en årrekke har udødeliggjort eller aviatorvarianten som denne fra Polo Ralph Lauren, er det stor sjans for at du finner dine nye favorittjakke i årets sortiment.

Sjekk ut en rekke denimjakker her.

Sporty og casual

En sporty look er helt riktig når våren sniker seg innpå.

Lett jakke fra Barbour - Quiltet jakke fra GANT - feltjakke fra Herno

En lett, sporty jakke er aldri feil. Denne varianten fra J. Lindeberg er både vindtett og vanntett, og samtidig så stilren at den passer til det meste.

Når det gjelder såkalte "fieldjakker", er Barbour en sikker vinner som alltid leverer kvalitet og stil. Sjekk for eksempel denne klassikeren fra det britiske merket.

Her finner du en rekke andre sporty jakker.

Fortsatt ikke helt sikker på årets jakke? Her er våre beste nettbutikktips:

Care of Carl har et bredt utvalg jakker fra de mest trendy merkene.

NLY Man fører kjente merker i alle prisklasser.

Stylepit har en rekke jakker i de fleste stiler.