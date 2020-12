Dette er verdens beste godteri

Det er mulig å diskutere dette, men ikke med oss.

Noe godteri er bedre enn annet. Slik er det. Som i langrenn hvor noen er først i mål, eller håndball hvor noen lager flere mål enn andre eller... ja, du skjønner hva vi mener: Dette er det beste godteriet du kan kjøpe.

Dette er omtrent som om noen skulle tenkt på alt som var godt i hele verden, og så puttet det inn i små kuler. Helt utrolig godt.

Sjekk vår favoritt: Classic & Gold (få på lager!)

Sjekk den nye storselgeren: Skeleton Shake (salt som bare det!)

Sjekk julefavoritten: Snowball (få på lager!)

Her finner du enda flere varianter!

Spør du oss er det mye svenskene ikke er så gode å, men Plopp? Plopp er genialt.

Her får du en superboks med Plopp (vel, får og får, du må betale)

Dette er luksus-marsipan. Du må bare elske denne, og perfekt som gave ... men helst til deg selv.

Her finner du den

Si hva du vil, men det er bedre enn mange sier med Baileys. Disse er til og med ganske så alkoholfrie. Nam!

Her finner du det

Det blir litt lite turer til utlandet for å kjøpe godteri, og da kjøper vi en stor boks med mange små poser med Haribo. Nok for i hvert fall et par dager i jula? 100 poser er det i denne boksen.

Sjekk her

Vi har diskutert dette med mange, men vi er sikre i vår sak: Dette er en vinner. I hvert fall denne på 4,5 kilo. Ikke slik tullete stor sjokolade som du vinner på tivoli som er mange små inne i pakken. Detter er EN STOR SJOKOLADE!

Her finner du den

PS! Skulle du av en eller annen grunn like DAIM bedre finner du en giga-Daim her

Amerikanerne gjør mye rart, men de er gode på godteri. Nerds er et slik godteri som ikke burde være så godt som det er. Ikke så veldig lett å få tak i over alt heller kan man si.

Her finner du det på nett

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.