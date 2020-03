Dette klarer alle: Topp 5 vårtips for bilen

Det er på tide å gi bilen litt vårkjærlighet. Her er vår topp 5 som alle klarer.

Uansett hvor flink du er på bilting så er det noen ting du klarer selv. Vi har valgt ut fem enkle ting de aller, aller fleste av oss vil klare denne våren.

Bruker du bilen din litt mindre akkurat nå bør du vurdere litt lading i ny og ne, og er batteriet gammelt nok kan det være lurt med et nytt.

1. Pass på strømmen

Hvis du normalt kjører bilen relativt ofte kan det være smart å vedlikeholdslade batteriet, det vil si at du gir batteriet litt ekstra strøm. Denne batteriladeren er både prisgunstig og enkel å bruke.

Lurer du på statusten på batteriet, og om det er på tide å skifte batteri snart kan du ha denne hendige batteritesteren liggende.

Bytte batteri? Her finner du batteri til din bil

PS! Å ha en boks med sikringer liggende i garasje, uthus, bod eller kjeller er et såkalt lifehack om vi skal tro vår verkstedvenn. Slik som denne.

Det er enklere enn du tror å skifte olje på bilen. Noe alle som har gjort det i hvert fall en gang vet.

2. Skift olje på bilen

Bilen din har veldig godt av å få skiftet olje, og god olje er selve blodet i bilen.

Her finner du olje til din bil.

Husk at den gamle oljen skal ut før du heller på ny. Vår anbefaling om du ikke har gjort det før er å ta en tur til YouTube for å se hvor enkelt det er på din bil (og, ja, det er enkelt). Det kan være en fordel å ha et ordentlig godt pipenøkkelsett som dette. (Forsåvidt et sett du også generelt trenger for andre ting hjemme). Husk også å ha noe oljen kan renne ut i, slik som en oljesamler.

Samtidig bør (kan) du skifte oljefilter. Har du dette settet liggende kan du fikse på de fleste biler.

Oljefilter finner du her

Du kan også kjøpe en servicepakke med oljefilter, pollenfilter, luftfilter og annet du trenger (olje m.v.) her. Lavere pris om man kjøper alt samlet.

Det å skifte dekk selv er smart, kjapt og enkelt nok.

3. Skift dekk

Like sikkert som at det blir sommertid og varmere i været er det på tide med et dekkskifte fra vinterdekk. Selv om det kan være fristende å kjøre på de piggfrie vinterdekkene hele sommeren for letthetens skyld, så er det greit å tenke på at bremselengden er mye kortere på de piggfrie dekkene.

Her finner du dekk til din bil

Det å skifte dekk selv er enklere enn du tror: Finn en rett underflate, ikke grus. Sett på håndbremsen. Løsne mutterne/boltene før du jekker opp. Trenger du verktøy? Om du kjøper dette settet vil du ha absolutt alt (vel, 99 prosent) av alt du trenger. (Klikk her og sjekk). Du kan også sjekke muttertrekkere som dette.

Jekk bilen opp riktig (les i instruksjonsboken hvor du skal feste jekk).

Her finner du jekk om du trenger det(en hydraulisk jekk gjør det enklere å få bilen opp uten at det blir en hard treningsøkt).

Husk å plassere dekkene riktig på bilen (et tips er å markere dekkene når du tar dem av). Se etter om dekkene har piler som markerer rulleretning. Trekk til hjulene med riktig styrke (moment). Det vil si at du ikke strammer mutterne/boltene for lite (så hjulene faller av) eller for mye (så de spretter av).

Sjekk lufttrykket etter at du har festet dekkene. Sjekk gjerne muttere og lufttrykk igjen etter noen kjøreturer.

Dagens quiz: Er dette bensin eller diesel? For å si det slik: Det vet folk som har peiling på motor. Klarer du ikke det så klarer du likevel å gjøre alt på denne listen.

4. Sjekk tennpluggene

Tennplugger er noe av det viktigste for å få bilen til å tenne skikkelig, og få motoren til å ha nok ytelse. Dårlige tennplugger gir også høyere bruk av drivstoff.

Du vet om tennpluggene må skiftes om du merker dårligere akselerasjon, høyere bruk av drivstoff, motoren starter dårligere eller vanskeligere eller om du faktisk ser det: Gode tennplugger er tørre og har en gråaktig farge. Hvis en plugg har begynt å svikte kan du gå ut i fra at det snart vil gjelde alle.

For å skifte tennplugger trenger du en pluggnøkkel og riktige tennplugger.

Finn tennplugg til din bil her

Det å skifte lyspære på bilen er uforholdsmessig mye billigere å gjøre selv.

5. Bytt pærer

Hvis du synes at lyset på bilen har blitt dårligere i det siste kan det være tegn på at du fortsatt har solbrillene på etter at solen har gått ned, eller at en pære har gått eller blitt dårlig. Selv brukte vi tusenvis av kroner på å bytte pærer på verksted før vi fant ut hvor enkelt det var selv. Riktignok er det litt mer avansert på enkelte nyere bilmodeller, men fortsatt helt greit å fikse selv. Nå har vi et lite lager av pærer i uthuset for å selv skru på lyset. Bokstavelig talt. For de nyere bilene kan en liten svipptur til YouTube for triks på hvordan du faktisk kommer fram til lyktene for å skru inn og ut pærer være en god investering i tid.

Lurer du på hva slags pærer du trenger kan du sjekke instruksjonsboken, eller skru ut pæren du har. Sokkelen har et navn, for eksempel H1 som tilsier hva slags pære du skal gå for.

Du finner pærer her

