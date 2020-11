Dette må du vite om toll før Black Friday

Nye tollregler er veldig gode nyheter for deg som skal handle i utenlandske nettbutikker.

Når du nå bestiller fra utenlandske nettbutikker slipper du å få en stor og overraskende regning i etterkant.

Den 1. april 2020 trådte det som kalles VOEC-ordningen for utenlandske nettbutikker i kraft. For deg som handler betyr det at nettbutikkene krever inn norsk mva (moms) samtidig som du betaler for varene.

Der du før slapp å betale moms på varer for under 350 kroner så skal du egentlig gjøre dette fra 1. april, men det er innført det som kalles et midlertidig fritak for varer som har en verdi på under 350 kroner.

Oversikt over salg og tilbud: Her finner du våre Black Friday-sider

Hva betyr dette?

Butikker som regner inn tax (moms) ved utsjekk kommer direkte til deg uten tollbetaling

Varer fra butikker som ikke regner ut dette på bestillinger under 350 kroner vil fortsatt komme tollfritt (NB! 350 kroner inkluderer frakt)

Husk at butikker som allerede er etablert i Norge gjør dette. Det gjelder butikker som LEGO, Wakaku, Nelly og flere andre utenlandske butikker som du er vant til å se merkevarene til i Norge.

Hvilke butikker fikser moms og toll for deg?

Du finner den komplette listen her. Vi har valgt ut noen av de største under. Alle disse fikser toll for deg, og du slipper ubehagelige overraskelser i etterkant.

Oversikt over salg og tilbud: