Dette trenger bilen din i vinter

Denne saken passer ikke for MDG-velgere.

Norske forhold på bilveien er ikke det samme som forhold i de landene hvor biler er produsert. For de fleste av oss betyr det at det kan være greit å tilpasse bilen med litt ekstra lys, utstyr og annet som kan tåle all slags vær som vi gjerne får her til lands.

Så, uansett om du skal kjøre i timesvis på leting etter parkeringsplass i Oslo sentrum eller på langtur mellom Bodø og Kirkenes gjennom svenskehandel og Systembolaget i Luleå så har vi det du trenger.

1. Ekstralys: Tusenmetere

LED fjernlys til bilen er det absolutt kraftigste man kan få. Du får LED-lyskastere som lyser langt forbi to kilometer. Kjører du på de lengste veiene gjør det at både elg og syklist kan lyses godt nok opp.

Se hvor mye lys du kan få på din bil her

2. Bli kvitt vinterpesten

Har du tatt en liten tur i Norge på det aller deiligste vinterdagene hvor sludd, slaps og underkjølt møkk virkelig gir utfordringer til lakk og dekk så vet du at det å ta god vare på bilen i etterkant virkelig ikke er frivillig. Vinterpest, eller salt, som det kalles, må spyles ofte vekk og det gjør du best selv.

For å få til det trenger du en høytrykksspyler med skumkanon, slik som dette lille deilige monsteret

3. Ha ekstra par med vindusviskere klare

Det er mulig det finnes noe mer irriterende enn vindusviskere som ikke gjør jobben sin, men vi er ganske sikker på at det må være utendørskontor eller miljøfartsgrense for pendlere. Uansett, vi har alltid et ekstra par med vindusviskere liggende.

Her finner du det

4. Ha olje på lur

Visstnok skal vi ikke ha olje lenger, men enn så lenge trenger bilene olje i ny og ne. Problemet er å kjøre til bilen til nærmeste oljeleverandør hvis den faktisk trenger det.

Her finner du olja du trenger

5. Snøkjettinger

Noen ganger snør det mer enn nok, og veien er ikke helt laget for å komme seg fram på uten hjelp selv om sjåfører av utenlandske vogntog tror de kan manøvrere seg som Bambi på glattisen. Løsningen er da kjettinger tilpasset for å komme seg til bunns på isen.

Her finner du det

6. Nye felger

Nei, ok. Du TRENGER det ikke.

Men sjekk her da

7. Bilkamera

For noen ganger må du bare ha det på opptak hva han fjotten foran deg finner på.

Her finner du et supert utvalg

8. Støvsuger

En batteridrevet støvsuger til bilens interiør er et must. Vi har to. I tilfelle vi har glemt å lade den ene, men så er vi litt opptatt av at bilen ikke ser helt jalla ut innvending også.

Sjekk disse

PS! Trenger du verktøy for å fikse ting selv? Vi kjøper vårt her