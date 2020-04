Dette trenger du til fotballtreningen hjemme

Enten du skal spille ball i bakgården, eller trene deg til en start på serie så er det noen ting du trenger.

Det å sparke ballen rundt med egentrening, små kamper i bakgården eller hagen og generell annen type trening krever justert utstyr.

Her finner du utstyret til fotballtrening hjemme

Vi har plukket ut noen ting vi anbefaler for å få mest mulig ut av alternativ fotballtrening hjemme.

Ett (eller to) fotballmål

Det å klinke ballen i mål er er en særdeles viktig del av fotballen, om man ikke er såpass uheldig at man holder med et lag Mourinho leder. Det å ha noen mål er derfor essensielt for gleden og nytten av å trene fotball enten det er i hagen, parken eller på feltet.

Disse målene får deg bokstavelig talt i mål

Treningskjegler

Noen enkle kjegler for dribletrening og løping er bra å ha. Det kan bedre teknikken med flere nivåer.

Her finner du kjegler

Pulsbelte eller pulsklokke

Skal du sjekke hvordan det går med treningen som voksen er det å følge med på pulsen viktig.

Her finner du et godt utvalg

Annet fotballutstyr det er viktig å ha kontroll på:

Leggskinner

En god fotball eller to (er savnet fra Premier League for stort kan man kjøpe den offisielle ballen, men den er nok med på å finansiere den fancy grafikken de har på sendingene for den koster litt...)

Fotballsko

Fotballdrakter fra det beste laget i Premier League

Trenger du hjemmetreningsutstyr?

