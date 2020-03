Disse 14 tingene bør alle kjøkken ha

Vi har rotet i kjøkkenskuffen din, og funnet 14 ting du sannsynligvis mangler eller bør oppgradere.

Det er selvfølgelig en liten løgn at vi har vært hjemme hos deg, men vi har vært før alt dette skjedde i mange hjem. Inklusive vårt eget. Med det som utgangspunkt har vi laget en liste som har 14 ting de fleste kjøkken ville hatt veldig god bruk for. Vi har plukket ut våre absolutte favoritter, men skulle du klikke på lenkene og kjøpe varene vil vi få en betaling fra aktørene.

Det å kutte brød gjøres klart best med en god kniv.

1. En skikkelig god brødkniv

Uansett om brødkuttemaskinene kommer tilbake eller ikke så er en god brødkniv viktig for å kunne få skivene rette, i riktig tykkelse og slik både store og små vil ha dem.

En skikkelig brødkniv fra Mac, verdens skarpeste blader som de sier selv, vil redde mange potensielle brødskiver fra matsøpla.

Testvinner i toppklassen: Mac brødkniv

Denne kniven fikk 5/5 hos amerkanske Foodal, og er en toppklassekniv som klarer det meste. Trenger sjeldent å gjøres skarpere, og sitter veldig godt i hånda. Det er en grunn til at profesjonelle kokker velger disse knivene fra Japan. MAC sier selv de har verdens skarpeste kniver, og denne brødkniven vil være en god venn i mange år.

Du finner den her.

Hvis du vil oppgradere alle knivene på kjøkkenet til toppklassen kan du sjekke denne pakken.

Alternativ fra Sveits i toppklassen: Victorinox Grand Mitre

Et rimeligere alternativ er den franske brødkniven fra Laguiole Jean Dubost. Den finner du her.

Et stekepinsett kan også brukes på grønnsaker. I tillegg til de viktige matgruppene biff og bacon.

2. Et stekepinsett

Dette er en av de tingene du ikke trodde du trengte før du fikk det. Noen av oss ville kalt dette en pølseklype, andre noe som ser ut som veldig store folk bruker for å nappe øyenbryn. Det som er fakta er at et godt stekepinsett er viktig med en gang du skal steke ting som bacon, biff og andre viktige deler av et godt kosthold. Det er egentlig bare burger hvor den tradisjonelle stekespaden er best (og pannekaker, selvfølgelig).

Det finnes i to typer: Metall og plastikk/nylon. Du trenger egentlig begge litt basert på hva slags panne du har. Har du en slik teflonbelagt greie bør du gå for nylon, mens for støpejern og annen hard metall er det metallversjonen som gjelder. Fordelen med begge er at de også er strålende på grillen.

Denne nylonversjonen hos Christiania Glasmagasin er prisgunstig, og funksjonell.

En ekstra lang i metall til god pris finner du hos Bakeren og Kokken

En god stekespade i metall er en venn på grillen, og en venn på kjøkkenet.

3. (Gode nok) Stekespader til alt du lager

Nei, du trenger ikke bare 1. Du trenger minst tre: En metallstekespade for seriøs matlaging, en silikon for baking og sauser og en silikonspade for steking med mye krydder (eksempelvis hvitløk). Nei, du vil ikke blande de to alt for mye selv om det meste (alt stort sett) vaskes vekk. En god metallstekespade kan også være en super venn på grillen.

Skal du ha det beste, som også er veldig bra ut kan du gå for Global stekespade i metall. Silikonspaden du vil ha er denne fra Zwilling Pro.

En saks på kjøkkenet er et eget redskap, og bør ikke brukes til verken strikking eller hårklipp.

4. Kjøkkensaks

Du skal ikke bruke den samme saksen til hår (sjekk tips til hårsaks her) som til papir, og du bør ha en egen til mat. Hvorfor? Jo, fordi enkelte ting er best å lage til med saks. Det er bedre å klippe til kjøtt med saks enn kniv særdeles mange ganger, salat kan klippes opp, du må klippe opp innpakkede matgreier og ikke minst er det å klippe kylling mye bedre enn å skjære. Overbevist?

Spør du oss, og det har du jo forsåvidt gjort så er det ingen over og ingen ved siden av denne klassikeren fra Fiskars.

En perfekt biff krever riktig temperatur.

5. Et godt termometer

Det å steke kjøtt til riktig temperatur handler ikke bare om smak, men også om matsikkerhet og helse.

Løsningen er en SuperFast Thermapen 4 som du bare stikker raskt inn i kjøttet som gir rask avlesning av temperaturen. En testvinner som både profesjonelle og de som liker å lage god mat elsker. Du finner den her.

Hvis du liker helst litt avstand til maten inne i ovnen eller på grillen kan du gå for dette deilige trådløse steketermometeret.

Med en god støpejernspanne kan du lage pizza i pannen. Da trenger du som er i fulljern.

6. Støpejernspanne

Skal du steke skikkelig må du gjøre det i en støpejernspanne. Varmen holdes lenge, maten blir bedre om du steker riktig og er du snill mot støpejernspannen din er det en venn for livet.

Vi ville gått for både en grillpanne som dette, samt en herlig beste-av-alle-verdener-panne fra Fiskars: Non-stick OG støpejern. Dette er pannen du innleder et langvarig kjærlighetsforhold til.

Vil du ha en panne du kan bruke i ovnen kan denne på 13 centimeter i diameter være perfekt for minipizza. Et annet alternativ er denne pannen uten håndtak som er stor nok for litt større ting, og som er lett å ta inn og ut av ovnen.

Og, selvfølgelig, en panne hvor ting ikke setter seg fast i det hele tatt for steking av egg og grønnsaker. Slik som dette lille underverket.

En kjevle i marmor er ikke i marmor fordi det er pent. Selv om det er pent. Det er bare helt genialt.

7. Kjevle i marmor

En av de tingene vi aldri trodde kunne gjøres bedre, eller på en annen måte var kjevlen til bestemor. Så feil kan vi altså ta. Denne er genial. Tung som gjør jobben enklere for deg å få pizzabunnen tynn nok, og kald (marmoren) så ting ikke setter seg fast. Etter du kjøper denne vil du lure på hvorfor du ikke hadde den før.

Her finner du kjevlen

Det finnes stavmiksere, og så finnes det denne. Du vil ha denne. Ingen andre.

8. Stavmikser

Guacamole, moser, supper, stapper og smoothies. I vår kamp for å ha størst mulig ting har mange kjøpt store blendere for nettopp det, men stavmikseren er mye mer din beste venn.

Vi har vært gjennom mange, og ender alltid på at den vi har likt mest og som er best er denne fra OBH Nordica. Vi anbefaler den med hele vårt hjerte. Lett å holde ren, enkel å bruke og mer enn hendig nok.

Her finner du den

Et dørslag gjør det mye enklere å rengjøre salat, helle av vann, gjøre potetene klare for koking og mye, mye mer.

9. Dørslag

Denne tingen heter colander på engelsk. Det visste vi ikke før vi skulle sjekke om de hadde en slik da vi var på ferie i USA. Forklaringen you know like when you have pasta and need to get away the water, you know... ble til yes, a colander! Kan brukes til salatvask, og mye mer. Vi vet ikke hvorfor det heter dørslag på norsk, men det gjør nå det.

Som med alt annet finnes det forskjell på ting her også, slik som den smarte og sammenleggbare Rösle som du finner her til den noe rimeligere standarpakken med 3 størrelser.

Hjemmekokken lager ting fra bunnen av, og trenger da boller for å gjøre ting ferdig.

10. Matlagingsboller

Dette er boller laget for at du skal gjøre klart ting i dem. Skal du lage mat fra bunnen av trenger du flere slike. Vi elsker settet Margrethe, oppkalt etter tronfølgeren i Danmark. Med fire forskjellige størrelser har du det du trenger, og lokkene er perfekt om du vil lage ting klart og sette det i kjøleskapet.

Du finner settet her

Dette skjærebrettet er litt mer Ferrari enn Lada. Litt mer Porsche enn Trabant. Litt mer .. ja, du skjønner

11. Skjærebrett

Jada, du har kanskje et skjærebrett eller to av diverse kvalitet. Vi snakker om å investere i et ordentlig ett. Ett med friksjonsduk, måleenheter og muligheten for å justere. Rett og slett et profesjonelt skjærebrett som dette.

En god form til ovnen gir mange gode matopplevelser.

12. Ovnsform

Steke i ovn krever en god ovnsform, og det er er at ikke alle ovnsformer er like. Vi har blitt småforelsket i Crisper-formen som sikrer gode pommes frites.

Denne nonstick-varianten her som passer både for kjøtt og baking er også deilig å ha, og alle kjøkken bør ha en slik panne som dette fra Le Creuset.

Hamburgere laget hjemme er helt nydelig.

13. Hamburgerpresse

Ok, dette er ikke en gigantisk revolusjon av en dings. Det er likevel utrolig digg med egenlagede hamburgere. For å få til de godt nok må du ha en hamburgerpresse. Ingenting er bedre enn å grille egenlagede burgere. Altså, matmessig.

Vår oppskrift? 400 gram kjøttdeig, 1 egg, 1 klype salt, 2 runder med pepper. Bland i en bolle med hendene (husk å vaske deg på hendene først, godt). Og klem med hamburgerpressen. Server med hamburgerbrød, bacon, tomat og ost.

Denne kan du kjøpe

Vi elsker deg. Så enkelt er det.

14. Kitchen Aid kjøkkenmaskin

Rosinen i pølsa. Øverst på pallen. Best. Viktigst. En vinner. Dette er maskinen du vil ha lyst til å ta med deg hjem fra byen. Den du vil ha et one-nightstand med. Elskerinnen og elskeren.

Ok, vi overdriver litt. Bare litt.

Du finner den her (med den deilige glassbollen)

