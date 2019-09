Disse 5 bøkene gjør jobb og hverdag bedre

Disse fem bøkene har vi valgt ut spesielt for deg.

Jobb, fritid og så jobb igjen. Det er mye tid som går med på rutine. Ting som skjer hver eneste dag.

Å gjøre rutinen, hver dag, litt bedre vil ha stor effekt.

Disse fem bøkene har vi plukket ut for en hjelp til å gjøre hverdagen, hver dag, bedre.

1. Amazing Decisions: The Illustrated Guide to Improving Business Deals and Family Meals

Noen ganger trenger ikke ting å være så vanskelig, og her har Dan Ariely gjort om sine avanserte analyser av oss mennesker om til en lettfattelig tegneserie. Den forklarer veldig enkelt hvorfor vi gjør dårlige valg, og hva som skal til for å gjøre bedre.

2. Never Split the Difference: Negotiating as if Your Life Depended on It

Er du lei av å aldri få viljen din, lønnsøkningen eller ansvaret du burde få? Denne boken viser deg taktikk og strategi for å få det som du vil. Den er skrevet av en FBI-forhandler som forhandlet med kidnappere...

3. Exactly What to Say: The Magic Words for Influence and Impact

Det å presentere, overbevise andre eller rett og slett bare få fram hva du mener er ikke alltid enkelt. Denne boken tar utgangspunkt i salg, og hvordan du kan bruke de beste tipsene fra å selge til å gjøre ditt liv - forretningsliv og privatliv mye bedre.

4. Outliers

Denne boken handler om de folkene som gjør ting vi andre bare kunne drømme om. Den inspirerer stort, og er en glede å lese. Boken forteller hva som ligger bak suksess.

5. Start with why

Veldig mange ting som skal gjøres starter aldri med hvorfor. Denne boken er den mest inspirerende og fokuserte boken du kan lese for å fokusere hva du gjør på hvorfor du gjør det, og dermed gjøre det du gjør bedre.

