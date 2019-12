Vi avslører også den mest kinky kommunene i Norge, og den kjedeligste.

Nettbutikken Sinful har samlet statistikken på salg av sexleketøy fra året som gikk. Statistikken viser hvilke navn som handler mest sexleketøy, og hvor i Norge man kjøper mest hjelpemiddel.

Disse navnene kjøper mest sexleketøy

Kjenner du et par som heter Thomas og Silje så kan du være ganske sikker på at det i deres nattbordsskuff er ganske mange hjelpemidler. Det er nemlig de to navnene på de som kjøper mest sexleketøy fra Sinful i Norge.

Topp tre for menn var for øvrig Thomas, Andreas og Stian. For kvinner er det Silje, Camilla og Linda.

Ingen over, ingen ved siden av. Vågan er mest kinky

Hvilke kommune er mest kinky?

Norges mest kinky kommune, det vil si den kommunen som har kjøpt mest kinky sexleketøy fra Sinful, er ingen ringere enn vågale Vågan.

Nummer to er Sykkylven mens det er Vcstnes på tredjeplass. Dette er altså mest fetish-lektetøy per innbygger.

Topp 10:

1. Vågan

2. Sykkylven

3. Vestnes

4. Fredrikstad

5. Os

6. Eidsvoll

7. Sel

8. Sortland

9. Gjøvik

10. Oslo

Her kan du besøke Sinful

Nigardsbreen er en brearm av Jostedalsbreen, men det er også så langt du kommer i å være frampå i Luster.

Dette er den kjedeligste kommunen i Norge

Kommunen hvor det selges minst leketøy per innbygger er Luster, med Osterøy og Hobøl rett bak.

Likevel, helt i den andre enden - med mest kjøpt per innbygger finner du Vestnes foran Kristiansand og hovedstaden Oslo på tredjeplass.

I 2019 solgte Sinful så mange dildoer, at hvis de la de etter hverandre, ville det tilsvare en distanse på 10 kilometer.

Det er nok til å fylle veien opp til Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen, og ned igjen.

PS! Det mest kjøpte sexleketøyet for menn er dette, mens kvinners favoritt er dette.