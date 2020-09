Dunjakkene vi ønsker oss nå

Nordmenns favorittjakke er perfekt til høsten.

Det er liten tvil om at de tynne dunjakkene har kommet for å bli, og det er kanskje ikke så rart, for de er både stilige å se på og svært anvendelige.

Nå utover på kjølige høstdager og igjen til våren, er den nye favorittjakka til nordmenn perfekt.

Her er 10 kule, tynne dunjakker fra kvalitetsmerker:

En bestselger fra Parajumpers, med innovative og tekniske detaljer. Jakken er designet for å være slitesterk og funksjonell.

Jakken fra Peak Performance er tynt fôret med RDS-sertifisert dun og fjær - en sertifisering som sikrer en ansvarlig dyrevelferd og håndtering av dun og fjær.

En kanalquiltet lettvektsjakke stoppet med dun og fjær. Passer som høst- og vårjakke, eller som ekstra varmende lag under vinterjakken.

Denne gir utmerket varme for aktiviteter som fjellklatring, vandring og turbruk i alle årstider.

Lett jakke som tar liten plass sammenpakket. Det medfølger en transportlomme som du lett kan pakke jakken med.

Vekt, varme og pakkemulighet er noen stikkord. Denne fra RAB er fylt med impregnert gåsedun og kan brukes som ytterjakke eller under skalljakke.

Denne kan du bruke som lett ytterjakke eller varmt mellomlag. Den er utrolig allsidig, og er fylt med syntetisk Cirrus fjærfri isolasjon. Kommer med hette.

Dunjakke fra italienske Colmar. Fôret med varm dun og lukkes med glidelås.

Kul jakke som beskytter mot vann og vind. Fyll er 80% andedun og 20% fjær.

Jakkemed varmt fôr i 100% polyester. En liten dæsj av farge gir det lille ekstra i antrekket.

