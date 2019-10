Endelig en bok om det store problemet til så mange menn

Dette problemet vil så få av menn snakke om, men her er guiden som kan lette på tyngden det er å bære dette problemet.

Hvis gode råd er dyre fordi størrelsen på problemet har vokst ut av proposjoner er det enkelt å ty til Google for å få svar.

Selvfølgelig nok er det enkelt å finne svar på veldig mye på søkemotoren fra Palo Alto i California, slik som hvordan man koker et egg eller tipser frisører i New York. Dessverre kan resultatene ved søk etter Huge Penis bli av den typen som gjør at man må slette nettleserhistorikken fortere enn en syttenåring kommer til avslutningen.

Her er boken du leter etter: How to live with a huge penis

Uansett så er det en løsning for deg som nå bærer med deg dette problemet, eller kjenner noen som har denne store utfordringen.

Som en gave til han som drikkes ut, kameraten din på julaften eller bare å ha som litteratur på toget eller t-banen så er denne boken proppfull av rådene du ikke visste du trengte.

Boken penetrerer alle myter som finnes om stort utstyr, og tar problemet med roten. Det er kanskje ikke størrelsen det kommer an på, men uansett om utfordringen er på vei inn eller ut er gode råd her ikke så veldig dyre.

Her finner du boken